  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

در راستای مصوبه هیات وزیران:

برق ادارات بدمصرف و پرمصرف تهران قطع شد

برق ادارات بدمصرف و پرمصرف تهران قطع شد

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در راستای بخشنامه استانداری مبنی بر کاهش مصرف انرژی، برق تعدادی از ادارات و سازمان‌های بدمصرف و پرمصرف را قطع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، در راستای مصوبه هیات وزیران و ابلاغ بخشنامه استانداری تهران مبنی بر قطع سیستم‌های سرمایشی از ساعت ۱۳:۳۰ و کاهش مصرف انرژی، برق تعدادی از ادارات و سازمان‌هایی که الگوی مصرف را رعایت نکرده و بدمصرف و پرمصرف بودند، قطع شد. 

کامبیز ناظریان، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ در این خصوص گفت: با توجه به وظیفه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در خصوص کنترل پایش مصرف انرژی، این شرکت در راستای نظارت بر حسن اجرای بخشنامه مذکور با اعزام ۲۵۰ اکیپ فنی و مهندسی به سازمان ها و ادارات شهر تهران نسبت به ارزیابی و پایش مصرف انرژی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و رعایت الگوی مصرف برق اقدام کرد. 

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ افزود: ارزیابان این شرکت از روز شنبه در دور دوم ممیزی، با مراجعه به سازمان ها و ادارات شهر تهران و ارزیابی مواردی چون قطع سیستم‌های سرمایشی از ساعت ۱۳:۳۰، تنظیم دمای محیط کار در مدت زمان کار اداری حداقل روی ۲۵ درجه سانتیگراد، اطمینان از به‌مدار آمدن دیزل ژنراتورهای تمامی سازمان‌ها، صنایع، کشاورزی و ... از ساعت ۱۲ الی ۱۶، و اصلاح سیستم های روشنایی محیط کار، نسبت به صدور اخطار  به اداراتی که موارد مذکور را رعایت نکرده اند، اقدام کرده است. 

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع انرژی و رفاه و آسایش شهروندان و پیشگیری از هرگونه مشکل در تامین برق پایدار شهر تهران، برق تمامی سازمان‌های دولتی، غیردولتی، موسسات، بانک هایی که با دریافت اخطار همچنان نسبت به اصلاح الگوی مصرف و اجرای بخشنامه مذکور اقدام نکردند، قطع شد. 

ناظریان در پایان سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که در شهر تهران هیچ برنامه منظم و قطعی مبنی بر اعمال محدودیت بار نداریم و تنها با ده درصد صرفه جویی از سوی مشترکان، به راحتی می‌توانیم از پیک تابستان عبور کنیم.

کد مطلب 4344110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها