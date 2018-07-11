برق ادارات بدمصرف و پرمصرف تهران قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، در راستای مصوبه هیات وزیران و ابلاغ بخشنامه استانداری تهران مبنی بر قطع سیستم‌های سرمایشی از ساعت ۱۳:۳۰ و کاهش مصرف انرژی، برق تعدادی از ادارات و سازمان‌هایی که الگوی مصرف را رعایت نکرده و بدمصرف و پرمصرف بودند، قطع شد.

کامبیز ناظریان، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ در این خصوص گفت: با توجه به وظیفه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در خصوص کنترل پایش مصرف انرژی، این شرکت در راستای نظارت بر حسن اجرای بخشنامه مذکور با اعزام ۲۵۰ اکیپ فنی و مهندسی به سازمان ها و ادارات شهر تهران نسبت به ارزیابی و پایش مصرف انرژی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و رعایت الگوی مصرف برق اقدام کرد.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ افزود: ارزیابان این شرکت از روز شنبه در دور دوم ممیزی، با مراجعه به سازمان ها و ادارات شهر تهران و ارزیابی مواردی چون قطع سیستم‌های سرمایشی از ساعت ۱۳:۳۰، تنظیم دمای محیط کار در مدت زمان کار اداری حداقل روی ۲۵ درجه سانتیگراد، اطمینان از به‌مدار آمدن دیزل ژنراتورهای تمامی سازمان‌ها، صنایع، کشاورزی و ... از ساعت ۱۲ الی ۱۶، و اصلاح سیستم های روشنایی محیط کار، نسبت به صدور اخطار به اداراتی که موارد مذکور را رعایت نکرده اند، اقدام کرده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع انرژی و رفاه و آسایش شهروندان و پیشگیری از هرگونه مشکل در تامین برق پایدار شهر تهران، برق تمامی سازمان‌های دولتی، غیردولتی، موسسات، بانک هایی که با دریافت اخطار همچنان نسبت به اصلاح الگوی مصرف و اجرای بخشنامه مذکور اقدام نکردند، قطع شد.

ناظریان در پایان سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که در شهر تهران هیچ برنامه منظم و قطعی مبنی بر اعمال محدودیت بار نداریم و تنها با ده درصد صرفه جویی از سوی مشترکان، به راحتی می‌توانیم از پیک تابستان عبور کنیم.