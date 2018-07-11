دو دانش آموز نابینای تبریزی به مسابقات کشوری راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر علیپور اظهار داشت: حدود هشت ماه پیش آموزش یو. سی. مس برای نابینایان را در موسسه بصیر با ۲ دانش آموز در مقطع ابتدایی آغاز کردیم که این دو هنرآموز بعد از طی آموزش های لازم در مسابقات استانی یو. سی. مس شرکت کردند که از بین ۳۵۶ شرکت کننده به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب کردند.

علیپور در مورد نحوه اجرای آزمون و یکسان بودن سوالات گفت: سوالات ارایه شده در آزمون یو. سی. مس برای تمام شرکت کننده ها یکسان بود و تنها فرق آن، کاغذی بودن سوالات برای دانش آموزان بینا و کامپیوتری بودن آن برای نابینایان بود و زمان آزمون نیز برای تمام شرکت کننده ها برابر بود.

مدیر اجرایی یو. سی. مس ایران در آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: چنانچه این دو نفر برگزیده استانی در مسابقات کشوری نیز موفق به کسب مقام شوند، به مسابقات ۲۰۱۸ مالزی اعزام می شوند.

'یو. سی. مس' ( Universal Concept of Mental Arithmetic System) شیوه جدید آموزش سریع ریاضی با استفاده از یک سیستم نوآورانه محاسبه ای و با بکارگیری چرتکه باعث هماهنگی بین دو نیمکره راست و چپ مغز به طور همزمان شده و با ایجاد یک چهارچوب زیربنایی سبب افزایش ظرفیت ذهن و مهارت هایی نظیر مدیریت زمان، تمرکز و توانایی حل مساله می شود.