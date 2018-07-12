مرادحاصل مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خردادماه سال جاری ۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر عرضه بنزین در سطح استان کرمانشاه انجام شد و مصرف بنزین هم در این مدت ۱۷ درصد رشد داشت.

وی با بیان اینکه مصرف نفت گاز (گازوییل) نیز در خردادماه ۱۶ درصد در سطح استان کرمانشاه افزایش یافته است، افزود: ۷۴ جایگاه CNG نیز در سطح استان فعال است و ۱۵ درصد هم افزایش مصرف CNG داشته‌ایم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: در مناطق محروم اگر افرادی که دارای تمکن مالی و زمین مناسب هستند و مایل به احداث جایگاه CNG باشند ما آماده همکاری هستیم.

مرادی واگذاری جایگاه‌های CNG را با توجه به افزایش مصرف CNG گامی در راستای کاهش مصرف بنزین و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه عنوان کرد.