حجت الاسلام علی‌رضا حسین‌پور در گفت وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: کاروان گلباران حرم مطهر بانوی کریمه اهل‌بیت (س) همچون سال‌های گذشته با حضور شهروندان اندیمشک اعزام می‌شود.

وی، فرهنگ، سیره و راه و روش اهل‌بیت (ع) را چراغ روشن و هدایت‌گر جامعه دانست و افزود: ارادت به ائمه اطهار (ع) و سلسله مبارک در جان شهروندان اندیمشک در طول تاریخ سرشته شده و سنت گل‌باران حرم حضرت معصومه (س) از دیرباز توسط شهروندان اندیمشک به نشانه عرض ارادت به خاندان اهل‌بیت (ع) در شب میلاد فرخنده حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

مسئول هماهنگی و پشتیبانی کاروان گلباران حرم متبرک حضرت معصومه(س) شهرستان اندیمشک اظهار کرد: برای گلباران حرم حضرت معصومه (س) در شب میلاد فرخنده بانوی کریمه اهل بیت(ع) و به عنوان یک رسم و آئین سنتی مردم اندیمشک به یاد و نیابت شهدای مدافع حرم، شهدای انقلاب اسلامی و هشت‌ سال دفاع مقدس اندیمشک بارگاه کریمه اهل‌بیت (س) در قم گل‌باران خواهد شد.

وی گفت: ۴۰۰ نفر از شهروندان شهرستان اندیمشک در قالب کاروان گل‌باران حرم بانوی کریمه اهل بیت (س) به زیارت بارگاه ملکوتی ایشان رفته و بارگاه ملکوتی بانوی کریمه را با شاخه‌های گل پس از اقامه نماز مغرب و عشا هم‌چون سال‌های گذشته با قرائت اشعاری در وصف ایشان گل‌باران خواهند کرد.

حجت‌الاسلام حسن‌پور افزود: سال گذشته با پیگیری‌های انجام شده ۱۰ هزار شاخه گل با حضور شهروندان اندیمشکی مقیم شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شهر قم و استان مرکزی بارگاه حرم حضرت معصومه (س) گل‌باران شد.

وی گفت: کاروان گل‌باران حرم حضرت معصومه (س) در اندیمشک به صورت خودجوش هم‌چون سال‌های گذشته برگزار و پیش‌بینی حکایت از حضور ۴۰۰ نفر از شهروندان با خودروهای شخصی خود دارد و مراسم در مقابل درب شماره ۲ هم‌چون سال‌های گذشته در شب میلاد فرخنده حضرت معصومه (س) آغاز و پس از گل‌باران حرم حضرت معصومه (س) پایان خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین گل‌باران حرم حضرت معصومه (س) همه ساله در شامگاه میلاد فرخنده ایشان با حضور عاشقانه شهروندان سنگربان کرخه‌ و دز در بارگاه حرم ملکوتی کریمه اهل‌بیت (س) برگزار می‌شود.