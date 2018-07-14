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۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۴

مدیر حج و زیارت استان کرمان:

۳ هزار کرمانی به سرزمین وحی اعزام می شوند

۳ هزار کرمانی به سرزمین وحی اعزام می شوند

کرمان - مدیر حج و زیارت استان کرمان از اعزام سه هزار کرمانی به سرزمین وحی خبر داد.

محمود عرب نژاد در گفتگو با مهر اظهارداشت: در سال جاری با توجه به استقبال مردم کرمان سه هزار نفر در قالب ۲۲ کاروان به سرزمین وحی اعزام می شوند و اقدامات لازم در خصوص آموزش و سازماندهی این افراد در حال انجام است.

وی تصریح کرد: کاروانهای زائران از چهارم مرداد ماه تا نهم مرداد از فرودگاه کرمان اعزام می شوند و بازگشت زائران نیز از هشتم تا سیزهم شهریور ماه انجام می شود.

وی با اشاره به روند مطلوب خدمات دهی به متقاضیان سفر به عتبات عالیات افزود: بحث ساماندهی دفاتی و نظارت دقیق برفعالیت و خدمات دفاتر زیارتی با جدیدت دنبال می شود اما به متقاضیان کرمان توصیه می شود برای سفر به عتبات فقط به دفاتر خدمات زیارتی رسمی مراجعه کنند.

کد مطلب 4346312

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