آلایندگی مس امرار معاش کشاورزان رفسنجان را دچار آسیب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بخشی عصر شنبه در شورای اداری شهرستان رفسنجان اظهار داشت: در بخش مرکزی رفسنجان مرکز خدمات کشاورزی حومه شرقی و غربی نداریم و کشاورزان برای استفاده از خدمات باید فاصله زیادی به شهر طی کنند.

وی با اشاره به قیمت اراضی ملی که به بنیاد مسکن واگذار شده است، افزود: قیمت غیرمتعارف این زمین ها روستاییان را دچار مشکل کرده است.

بخشی بیان داشت: در این بحران کم‌آبی آب و فاضلاب روستایی شهرستان مدیریت خوبی دارد اما بحث انتقال آب آشامیدنی روستاهای درّه‌در و خنامان هنوز مشکل پیمانکار دارد و در حالی که وارد سال ۹۷ شده ایم اما هنوز پیمانکار آن مشخص نشده است.

بخشدار مرکزی رفسنجان عنوان کرد: همه روستاهای بخش مرکزی شهرستان مشکل روشنایی معابر دارند و هر فردی به اداره برق مراجعه می‌کند او را به دهیاری روستا ارجاع می دهند.

بخشی با اشاره به شانه‌سازی در مسیر جاده رفسنجان به داوران تصریح کرد: متأسفانه بخشی از راه‌های ورودی روستاها جزء طرح هادی روستایی نیست و دهیاری‌ها نمی‌توانند در این بخش‌ها هزینه کنند اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز بودجه ندارد. ۵۰ درصد راههای ورودی روستاهای بخش مرکزی رفسنجان تخریب شده است که باید در این زمینه حمایت شویم تا بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم.

بخشدار مرکزی رفسنجان به مشکلات روستاهای اطراف مجتمع مس سرچشمه پرداخت و گفت: طی بازدیدی که از این روستاها انجام شد خشکسالی قنوات روستاها را خشک کرده است و باید روستائیان حمایت شوند.

وی گفت: علاوه بر خشکسالی آلایندگی مس هم امرار معاش مردم که از باغات کشاورزی است را دچار آسیب کرده به طوری که پیرمرد ۶۰ ساله از این آسیب اشک می‌ریزد.

بخشی تصریح کرد: درخواست دیگر اهالی روستا عدم به‌کارگیری جوانان در مجتمع مس رفسنجان است مس به نام رفسنجان و به کام دیگران است که نباید اینگونه باشد، آلایندگی مس برای رفسنجان است اما اشتغال مس برای شهرستان‌های دیگر است.