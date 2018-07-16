انتظارات مسکو از ترامپ جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «زابینه فیشر» کارشناس آلمانی در بنیاد علم و سیاست برلین در خصوص دیدار «دونالد ترامپ» و «ولادیمیر پوتین» روسای جمهوری آمریکا و روسیه در هلسینکی معتقد است: انتظارات روسیه از دیدار با ترامپ جدی است.

وی در توضیح گفته خود اظهار داشت: روسیه امیدوار است بتواند از این دیدار بهره جسته و راهی برای پایان دادن به تحریم های این کشور بیابد، اما باید گفت این خواسته تا حد زیادی دور از تصور است چرا که کنگره آمریکا و کاخ سفید سیاست همسویی در قبال روسیه ندارند.

فیشر در ادامه افزود: پس از گمانه زنی های مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مناسبات دو کشور از این موضوع تاثیر گرفت، امری که تاکنون نیز مدارک مستدل درباره آن ارائه نشده است.

این کارشناس آلمانی همچنین معتقد است که یکی از دلایل تمایل ترامپ به دیدار با پوتین به نتایج مذاکرات وی با مقامات کره شمالی باز می گردد. رئیس جمهوری آمریکا با فاصله کمی از حل نسبی مناقشه با کره شمالی خواستار مذاکره با روسیه شد.

این می تواند نشانه مثبتی برای دولت روسیه باشد و بی شک سطح انتظارات آنها به همین موضوع بر می گردد.