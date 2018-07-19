«حق با مشتری است»، اما نه در عمل!

خبرگزاری مهر- گروه استانها: «جنس فروخته شده، تعویض یا پس گرفته نمی‌شود»؛ این جمله‌ای است که در ادبیات بازاری‌ها رواج یافته و در برخی از واحدهای صنفی شهر کرمانشاه هنوز هم با فونت بزرگ قاب و بر دیوار نصب شده تا خریدار حساب کار دستش باشد.

برای همه ما پیش آمده که کالایی را خریده‌ایم و بعد خیلی زود از خرید آن پشیمان شده‌ایم به هر دلیل؛ یا از جنسش راضی نبوده‌ایم یا آن‌چیزی نبوده که انتظارش را داشته‌ایم و بعد هم در اولین فرصت ممکن آنرا به فروشنده بازگردانده‌ایم.

در ۹۰ درصد موارد فروشنده جنس مرجوعی را پس نمی‌گیرد و ۱۰ درصد باقیمانده هم شاید با تخفیف تنها به تعویض راضی شود؛ این وسط مشتری‌مداری هم واژه‌ای بی‌معنی است که تنها در حد شعار در بین اصناف ارزش دارد.

در دنیای کسب و کار امروز که بازار به شدت رقابتی شده آنچه اهمیت دارد مشتری‌محوری و حفظ مشتریان است؛ مشتریان راضی بهترین مبلغان برای واحدهای صنفی هستند و مشتریان جدیدی را برای آنها می‌توانند جذب کنند.

اما بازاریان ما هنوز هم با روش‌های سنتی و اغلب ضدمشتری فقط به فکر فروش محدود هستند و اصولا توجهی به روش‌های نوین جذب مشتری ندارند و حتی نمی‌دانند که این جمله جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود علاوه بر اینکه نوعی توهین به مشتری و امری غیرقانونی است، بلکه نوعی بی‌اعتمادی نسبت به کالای عرضه شده خودش را هم به خریداران تلقین می‌کند.

قانون در این مورد چه می‌گوید؟

ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می گوید: تمام عرضه کنندگان کالا و خدمات منفرداً یا مشترکاً مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند.

اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.

«جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود" خلاف قانون مدنی است»

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف استان کرمانشاه در این مورد به خبرنگار مهر گفت: جمله " جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود" خلاف قانون مدنی و دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت خانه است.

حسین بیات با اشاره به برگزاری کلاس آموزشی برای متقاضیان اخذ پروانه کسب در اتاق اصناف اظهار داشت: کلاس‌های مذکور درباره مشتری مداری برگزار می شود و دستورالعمل فروش مبنی بر اینکه جنس فروخته شده به شرط عدم استفاده قابل مرجوع شدن است به این افراد داده می‌شود.

وی گفت: افرادی که در این زمینه شکایتی داشته باشند و به اتحادیه مراجعه کنند ما به طور صد در صد حق را به مشتری می دهیم در مواردی که جنس، کرک یا رنگ پس داده هم همین گونه تصمیم گیری می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک کرمانشاه افزود: البته در موارد استثنا اینکه فردی خودش اقدام به پاره کردن جنس کرده یا پس از چندین ماه برای تعویض اقدام کرده باشد که در آن صورت حق با فروشنده است.

بیات خاطرنشان کرد: جمله" جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود" خلاف قانون مدنی و دستورالعمل ابلاغی از وزارت خانه است برهمین مبنا دستور جمع‌آوری چنین جمله‌هایی در واحدهای صنفی را داده‌ایم زیرا این جمله خلاف قانون است.

تشکیل معاونت حفظ حقوق عموم در دادسراها/ این جمله باید حذف شود

علی اشرف کرمی معاون دادستان کرمانشاه هم در همایش روز اصناف با اشاره به مشکلات فوق گفت: اخیرا به دستور دادستان کل کشور معاونتی به عنوان حفظ حقوق عموم در دادسرای‌های استان‌ها تشکیل شده که وظیفه دفاع از حقوق مردم را دارند.

وی اظهار داشت: جمله «جنس فروخته شده پس از فروش پس گرفته و یا تعویض نمی‌شود» باید حذف شود چراکه در برخی از شهرهای کشور بارها سر همین موضوع نزاع رخ داده است.

اصناف مشتری‌مدار باشند

یکی از شهروندان کرمانشاهی هم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار گلایه‌مندی از این موضوع گفت: اکثر اصناف اعتقادی به مشتری‌مداری ندارند، چرا باید جنسی که هیچ استفاده‌ای از آن نشده را پس نگیرند.

رحیمی افزود: بارها شده به خاطر رفتار خوب برخی از فروشنده‌ها حتی به دوستان و آشنایان توصیه کرده‌ام که خریدهایشان را از آنها انجام دهند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر فروشندگان به رعایت این موضوع بیان داشت: قطعا رفتارهای مشتری‌مدارانه باعث جذب مشتری بیشتر و فروش بیشتر می‌شود.

به گزارش مهر، خلاء ارائه آموزش‌های لازم در خصوص مشتری‌مداری به فروشندگان در شهر کرمانشاه به شدت احساس می‌شود و نیاز است مسئولان اصناف به این موضوع دقت بیشتری داشته باشند.