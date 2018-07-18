شکایت به دیوان عدالت اداری علیه مدیر کل اداره جوانان گیلان!

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از 10 روز به شروع مسابقات لیگ برتر باقی مانده و سپیدرود رشت بلاتکلیف ترین تیم حاضر در این مسابقات است. رقابت مالکیتی بین جواد تن زاده و محمد نوین ادامه دارد و دو کادر فنی با دو تیم مختلف در دو محل متفاوت با نام سپیدرود خود را آماده حضور در لیگ برتر می کنند. خداداد عزیزی مربی انتخابی محمد نوین یکی از مدعیان مالکیتی سپیدرود است و علی نظرمحمدی هم گزینه جواد تن زاده، دیگر مدعی مالکیتی این تیم است.

در حالی هیات فوتبال استان گیلان با حکم اداره کل ورزش و جوانان استان سپیدرود، محمد نوین با هدایت خداداد عزیزی را به رسمیت می شناسد و قراردادهای این تیم را ثبت می کند که بر اساس رای شعبه شش دادگاه رشت، جواد تن زاده مالک قانونی سپیدرود است.

این موضوع باعث شد تا تن زاده کار را به دیوان عدالت اداری کشانده و برای نقض رای دادگاه توسط اداره کل ورزش و جوانان علیه این اداره و مشخصا علیه مریم بخشی مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان گیلان در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نماید.

این اتفاقات در حالی روی داده که سپیدرود می بایست بر اساس برنامه اعلام شده چهارم مرداد در چارچوب اولین هفته رقابتهای لیگ برتر در تهران به مصاف سایپا برود.