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۲۶ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۹

فردا اعزام اولین کاروان زائران حج تمتع ۹۷ به مدینه منوره

فردا اعزام اولین کاروان زائران حج تمتع ۹۷ به مدینه منوره

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: نخستین کاروان ۲۷۰ نفره زائران حج تمتع امسال، صبح فردا از فرودگاه امام خمینی(ره) به مدینه اعزام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در روز چهارشنبه به غیر از اعزام نخستین کاروان زائران حج ۹۷ از فرودگاه امام خمینی (ره)، پرواز دیگری به سمت عربستان انجام نمی‌شود، اما روند اعزام زائران از روز پنجشنبه از طریق این فرودگاه به صورت عادی انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان بعثه یا سازمان حج و زیارت، نخستین کاروان زائران را همراهی خواهند کرد یا نه، اظهار کرد: به احتمال زیاد مسئولان سازمان حج و زیارت و بعثه رهبر معظم انقلاب در امور حج نیز در اوایل مرداد ماه عازم عربستان خواهند شد.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره روند صدور ویزای الکترونیکی برای زائران حج گفت: تاکنون ۲۵ هزار نسخه ویزای الکترونیکی برای زائران حج تمتع صادر شده و مابقی نیز در چند روز آینده انجام می‌شود.

گفتنی است؛ بر اساس اعلام قبلی مسئولان سازمان حج و زیارت، امسال ۸۵ هزار و ۲۰۰ زائر ایرانی به غیر از نیروهای ستادی، امداد، خدمات و پزشکان برای انجام مناسک از ۲۰ ایستگاه پروازی در سراسر کشور راهی عربستان خواهند شد.

کد مطلب 4349670
مهناز قربانی مقانکی

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