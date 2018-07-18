ارز خود را به سامانه نیما تحویل دادیم/نیاز به خوراک ارزان نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، احمد مهدوی ابهری، ­با اشاره به اینکه پتروشیمی به دلیل برخورداری از خوراک فراوان( نفت و گاز) در زمره مزیت های مهم اقتصادی کشور قرار می گیرد افزود: عربستان و قطر موقعیت ایران را در بحث پتروشیمی ندارند زیرا عربستان نفت دارد گاز ندارد و قطر گاز دارد نفت ندارد، روسیه هم گاز و هم نفت دارد ولی دور از بازارهای جهانی واقع شده است.

وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی ایران در حوزه بین‌الملل و بر اساس اهداف مورد تنظیم در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور،​ باید با پشت سر گذاشتن سابیک عربستان به قدرت اول منطقه تبدیل شود متاسفانه امروز با اهداف چشم انداز ۲۰ ساله فرسنگ ها فاصله دارد.

مهدوی ابهری با بیان اینکه رشد پتروشیمی ایران تنها در دهه ۸۰ بسیار خوب بوده و سالانه رشد ۲۳درصدی را تجربه کرده است ادامه داد: این ظرفیت هم اکنون به سه درصد رسیده است.

وی گفت: ایران تا افق ۱۴۰۴ معادل ۸۵ میلیارد دلار نیاز به منابع ارزی برای توسعه صنعت پتروشیمی دارد که این منابع باید حاصل شود.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ضمن اشاره به مشکلات صنعت پتروشیمی افزود: انتقال نیافتن آسان ارز ناشی از صادرات به کشور، نبود شرایط لازم برای صادرات مستقیم و همینطور ورود تکنولوژی روز دنیا به داخل با شرایط بسیار سخت از مشکلات جدی این حوزه است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه مشکلات موجود برای صنعت پتروشیمی کشور هزینه بر و از قدرت رقابت این صنعت در سطح بازارهای بین المللی به شدت می کاهد گفت: پتروشیمی های کشور هیچ نیازی به رانت و خوراک ارزان ندارند اما حرف اصلی فعالان این حوزه مقایسه آنها با کشورهای تولید کننده خوراک در دنیا مقایسه است.

وی ضمن رد این مطلب که گفته می شود ۶۰ درصد ارز پتروشیمی در سامانه نیما عرضه نشده است، افزود: پتروشیمی ها ارز حاصل از فعالیت های صادراتی خود را از زمان اعلام نرخ ارز به مبلغ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از سوی معاون رئیس جمهور به حساب بانک مرکزی واریز و پس از راه اندازی سامانه نیما این روند همچنان به قوت خود باقی است.