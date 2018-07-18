سرپرست فرمانداری شهرستان کهگیلویه منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی علی محمد احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد جعفر نیکبخت به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان کهگیلویه معرفی و جانشین علی پوزش شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بعدازظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران این شهرستان، گفت: پرداختن به مسائل حاشیه ای کمکی به توسعه شهرستان کهگیلویه نمی کند.

محمد کاظم نظری با بیان اینکه فرمانداران باید به دور از تنشهای سیاسی، در توسعه شهرستانها بکوشند، گفت: برای توسعه شهرستان کهگیلویه که دارای ظرفیتهای بالقوه بسیاری است، باید تعامل و همکاری سرلوحه کار قرار گیرد.

وی یادآرو شد: باید در اجرای برنامه ها خود از همه ظرفیتها و نخبگان استفاده شود و تلاش و کار جهادی سرلوحه کار مدیران شهرستان باشد.

نظری افزود: تنشهای سیاسی راه توسعه را سد کرده و حواشی جای پیشرفت را گرفته و همه نیرو و توان صرف مسائل حاشیه ای می شود بنابراین توسعه شهرستان و خدمت رسانی به مردم سرلوحه فعالیتها باشد.