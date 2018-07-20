بیژن کردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زلزله‌ای که در ۲۱ آبان‌ماه سال گذشته رخ داد شهرک صنعتی سرپل‌ذهاب نیز دچار خسارت شد و مجموعا ۵۶ واحد و طرح صنعتی از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دیدند.

وی افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی از همان ابتدا به کمک زلزله‌زدگان رفت و با هزینه خود آواربرداری تمام واحدهای صنعتی را به صورت رایگان برای واحدهای زلزله‌زده انجام داد به گونه‌ای که ۹۸ درصد واحدهای تخریب شده به طور کامل آواربرداری شد.

کردستانی گفت: بیش از ۸۰ کانکس به ارزش هر کانکس ۷ میلیون تومان و ۱۵ کانتینر به ارزش هر کانتینر ۱۵ میلیون تومان برای دپوی مواد اولیه و نگهداری تجهیزات به صورت رایگان در اختیار واحدهای صنعتی قرار گرفت.

این مقام مسئول بیان داشت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان در راستای کمک به واحدهای صنعتی و بازگشت سریع‌تر آنها به چرخه تولید به هر واحد بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کمک بلاعوض اعطا کرده و تاکنون نیز با کمک شرکت شهرک‌های صنعتی ۱۷ واحد صنعتی با اشتغال ۲۲۰ نفر در شهرک صنعتی سرپل ذهاب فعالیت خود را آغاز کردند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اغلب واحدهایی که در این شهرک فعالیت خود را شروع کردند با توجه به نیاز سرپل ذهاب به ساخت و ساز در رسته‌های ساختمانی از جمله تولید بتن، تیرچه‌های فلزی و بتنی و بلوکهای دیواری و سقفی، تولید فوم‌های ساختمانی و چند مورد دیگر در خصوص پوشال کولر، مجموعه نساجی و کارگاه‌های کوچک بسته‌بندی و تولید نایلون به چرخه تولید بازگشتند.

وی افزود: برای اینکه واحدهای صنعتی بتوانند به تولید بازگردند یا واحدهایی که در حال تولید هستند، اما نیاز به سرمایه‌گذاری و بازسازی خط تولید دارند بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند چهار مشاور صنعتی را با هزینه شرکت شهرک‌های صنعتی به کار گرفتیم که نسبت به انجام کار ثبت‌نام واحدهای صنعتی در سامانه کارا تهیه طرح‌های توجیهی برای واحدهای صنعتی و تشکیل پرونده آنان در بانک‌ها و پیگیری صدور ضمانت صندوق صنایع کوچک به منظور اخذ تسهیلات در بانکها تا نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند.

کردستانی عنوان کرد: ۲۵ ضمانت‌نامه بانکی از طریق صندوق ضمانت‌نامه صنایع کوچک توسط شهرک‌های صنعتی برای واحدهای خسارت دیده به ویژه در سرپل ذهاب اخذ شده که با این واحدهای صنعتی می‌توانند آن تسهیلات مصوب را دریافت و در سرمایه‌گذاری ثابت یا در گردش استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین اقساط زمین واحدهای صنعتی و طرح‌های صنعتی و شهرک صنعتی سرپل ذهاب را به صورت سه سال بدون اخذ سود و جریمه و دیرکرد امهال کردیم و بعد هم سه سال اصل وام بدون بهره برای این واحدها تقسیط می شود.