به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی امروز در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: گرانی ۸۰ درصدی برخی کالاهای ضروری از جمله مصالح ساختمانی ، مواد غذایی، تعرفه‌های آب و برق و تلفن و بالا رفتن قیمت سکه و ارز زندگی مردم فقیر و کم درآمد را سخت و مختل کرده است.

وی با اشاره به اینکه قطعی مکرر برق برای مردم یادآور سال‌های دهه ۶۰ و تا حدودی دهه ۷۰ است، گفت: البته این مسئله در آن سالها توجیه‌پذیر بود چون تاسیسات برقی و زیرساخت‌های صنعتی و حتی مناطق مسکونی توسط هواپیماهای مهاجم عراقی به شدت بمباران می‌شد.

لطفی افزود: اظهارات وزارت نیرو قبل از تابستان و فرا رسیدن فصل گرما که هیچ قطعی وجود ندارد، کاملا نقض شده و همه مردم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.

لطفی تصریح کرد: قطعا ضعف مدیریت کشور در عرصه اقتصاد و هم آب و برق و سایر خدمات عمومی داستان غم‌انگیزی دارد.

تقاضای اشد مجازات برای مفسدان اقتصادی

وی عنوان کرد:تقاضای اشد مجازات برای مفسدان اقتصادی خواست مردم است چراکه این افرادبا تبانی با برخی مسئولان دولتی از این وضعیت سوء استفاده کردند.

امام جمعه ایلام گفت: دولت و دستگاه قضایی بدون سانسور اطلاعات مخلال اقتصادی را منتشر کنند و اطلاعات خود را در اختیار مردم قرار دهند.

لطفی با اشاره به اینکه مفسدان اقتصادی و سوداگران قطعا از خدا خجالت نکشیده و از قانون هم نمی‌ترسند بلکه قانون را نیز دور می‌زنند، ادامه داد: مسئولان امر این خاطیان را به مردم معرفی کنند تا مردم با این افراد آشنا شوند و آنان در برابر افکار عمومی قرار گیرند و رسوای عام و خاص شوند.

وی بر لزوم انتشار لیست اخلالگران اقتصادی و رانتخواران تصریح کرد و افزود: این اقدام مطالبه مردم و رهبری از دستگاه قضایی است که باید محقق شود.

وی گفت: اقدام جنایتکارانه آمریکا و بدعهدی اروپا نشان داد آنان نه تنها رفیق و رقیب نیستند بلکه دشمنان قدار ملت ایران اسلامی هستند.

کنگره عظیم و جهانی حج مظهر وحدت است

وی با اشاره به آغاز سفرهای حج در کشور، گفت: کنگره عظیم و جهانی حج مظهر وحدت و اعلام برائت از مشرکین در عصر حاضر از جمله استکبار جهانی آمریکای جنایتکار است.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: بدون تردید اعلام برائت از مشرکین در مراسم حج توسط میلیون‌ها زائر بیت‌الله الحرام زمینه‌ رهایی ملت‌های مسلمان از یوغ جهانخواران و مفسدان عالم رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی و آل سعود و آزادسازی حرمین شریفین از اسارت مزدوران آمریکا است.