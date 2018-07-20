به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته بجنورد که در مصلی امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد، با تبریک سالروز میلاد امام رضا (ع) اظهار داشت: همان‌طور که امام رضا (ع) فرمودند مردم را باید با خوش‌اخلاقی راضی کرد و توصیه می‌کنیم اگر چیزی در دستت ندارید حداقل اخلاق خوش داشته باشید.

حجت‌الاسلام یعقوبی گفت: برخی مردم از روستا و برخی نیز با مشکلات زیاد به دستگاه‌های اجرایی مراجعه می‌کنند که گاهی با بدرفتاری مدیران و کارمندان روبه‌رو می‌شوند.

وی تصریح کرد: توصیه بر این است که اگر مدیران به دلیل محدودیت‌ها توانایی انجام امور مردم را ندارند حداقل اخلاق را رعایت کرده و با احترام موضوع را برای مردم توضیح دهند تا خدایی نکرده مردم از نظام ناامید نشوند.

امام‌جمعه بجنورد گفت: خوش‌اخلاق و خوب رفتار کردن را باید از زندگی ائمه و امام رضا (ع) که در آستانه میلاد ایشان قرار داریم بیاموزیم.

حجت‌الاسلام یعقوبی به نشست اخیر مقام معظم رهبری و هیئت دولت اشاره داشت و افزود: در این دیدار مقام معظم رهبری به هیئت دولت توصیه داشتند که نقشه راه داشته باشند و با برنامه اقتصاد را پیش برده و مشکلات کشور را برطرف کنند.

وی اظهار داشت: می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی و جوانان خوش‌فکر کمک گرفت و بدانیم که باید راه اقتصاد در کشور ما درست ترسیم شود وگرنه با یک تحریم تمام برنامه‌ها برهم می‌خورد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی گفت: در بحث مذاکره نیز مقام معظم رهبری اشاره داشته‌اند که مخالف مذاکره نبوده و نیستند اما تذکر داده‌اند که نباید همه‌چیز را به مذاکره گره بزنیم.

حجت‌الاسلام یعقوبی افزود: ما در مقابل بیگانگان باید اقتصادمان را تقویت کنیم و به آمریکا نشان دهیم که بدون آن‌ها نیز کشور ایران قدرتمند است و از تحریم‌ها نمی‌ترسد.

امام‌جمعه بجنورد به پیشنهاد بررسی بازار شرق از سوی مقام معظم رهبری اشاره داشت و گفت: همان‌طور که در کلام مقام معظم رهبری نیز وجود داشت می‌توان با این کشورها وارد معامله شد و نفت را بافاصله گرفتن از دلار صادر کرد که کشورهایی همچون روسیه و هند عکس‌العمل‌های خوبی نیز در این رابطه نشان داده‌اند.

وی با اشاره به نزدیکی شروع مدارس و به‌کارگیری نیروهای آموزش‌وپرورش نسبت به تعلل در انتخاب مدیرکل آموزش‌وپرورش به دلیل بازنشستگی مدیر پیشین گلایه کرد و گفت: چرا مدیران نمی‌توان برای انتخاب یک مدیر در آموزش‌وپرورش کنار بیایند. مخالفت‌های حزبی و گروهی را کنار بگذارید. اگر از نیروهای اصلاح‌طلب کسی را ندارید پیشنهاد می‌دهیم از ظرفیت نیروی اصولگرا استفاده کنید دنیا که به آخر نمی‌رسد.