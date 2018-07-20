به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وستنیک کاوکازا، وزیر انرژی روسیه، الکساندر نواک، امروز گفت یک سازمان جدید اوپک-روسیه از ژانویه ۲۰۱۹ شروع به کار می‌کند.

نواک مشخصاً گفت که این سازمان عملکردهای مربوط به تنظیم تولید نفت را حفظ خواهد کرد و قادر خواهد بود در صورت لزوم، تولید نفت را دوباره کاهش دهد.

خبرگزاری تاس گزارش داد که نواک می‌گوید: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که این مکانیزم را در اول ژانویه ۲۰۱۸ آغاز کنیم.

او اضافه کرد: هنوز گزینه‌ها برای نام‌های پیشنهادی این سازمان انتخاب نشده‌اند و باید در مورد محل دفتر مرکزی این سازمان هم تصمیم‌گیری کرد.

او گفته است: علی‌رغم تصمیم اوپک برای افزایش تولید، دنیا در آینده نزدیک با افزایش تولید و بالا بودن عرضه روبرو نمی‌شود: کاملا برعکس، بازارها دوباره در حال متوازن شدن‌ هستند و احتمال کسری عرضه وجود دارد.