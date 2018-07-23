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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۲۸

بانک مرکزی اعلام کرد؛

نرخ ۳۸ ارز افزایش یافت /دلار به ۴۳۷۳ تومان رسید

نرخ ۳۸ ارز افزایش یافت /دلار به ۴۳۷۳ تومان رسید

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ ۳۸ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به دیروز افزایش یافت و تنها قیمت لیر سوریه ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه اول مردادماه) با ۸۰ ریال افزایش نسبت به روز یکشنبه ۴۳ هزار و ۷۳۰ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۱۴۱ ریال رشد نسبت به روز گذشته ۵۷ هزار و ۴۷۴ ریال و هر یورو نیز با ۱۲۷ ریال افزایش در مدت زمان مشابه ۵۱ هزار و ۳۲۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

براین اساس، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۱۱۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۴۲ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۸۷ ریال، روپیه هند ۶۳۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۹۰۸ ریال، دینار کویت ۱۴۴ هزار و ۱۹۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۴ هزار و ۶۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۴۱۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۵۷۲ ریال، ریال عمان ۱۱۳ هزار و ۷۳۰ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۳۰۲ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۲۶۲ ریال، لیر ترکیه ۹هزار و ۱۵۷ ریال، روبل روسیه ۶۸۹ ریال، ریال قطر ۱۲ هزار و ۱۴ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۶۸۵ ریال، لیر سوریه ۸۵ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۴۶۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۶۶۲ ریال، دینار بحرین ۱۱۶ هزار و ۳۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۲ هزار و ۱۱۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۷۳۴ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۹ هزار و ۵۸۳ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۱۰۰ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۸۶۰ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۷۷ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱هزار و ۱۱۲ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۷۷۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۷۵۷ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۶۹۴ ریال، افغانی افغانستان ۶۰۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۸۸۷ ریال، منات آذربایجان ۲۵ هزار و ۷۰۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۴۳ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۳۷۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

کد مطلب 4354453
فرشته رفیعی

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