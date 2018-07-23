به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به همراه رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک امروز دوشنبه با حضور در کمپ دوچرخه سواری استادیوم آزادی از اردوی رکابزنان بازدید کرده و با مسئولین، مربیان و ورزشکاران گفتگو کردند.

در حاشیه این بازدید، خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری توضیحاتی را در مورد شرایط تمرینات رکابزنان، برگزاری اردوها و تجهیزات موجود در فدراسیون به وزیر ورزش ارائه کرد. همین طور وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک با ورزشکاران به صحبت پرداختند.

وزیر ورزش و جوانان در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگاران گفت: در ادامه بازدیدهای مشترک من و رئیس کمیته ملی المپیک به اردوی رکابزنان آمده ایم. تقریبا هر هفته ۳ تا ۴ بازدید از اردوهای ورزشکاران برای حضور در جاکارتا داشته ایم. یکی از رشته هایی که تحلیل ویژه روی آن داریم و با توجه به وضعیت موجود امکانات و شرایط می توان گفت وضعیتشان مطلوب است، دوچرخه سواری است.

وی افزود: دوچرخه سواری با داشتن رشته هایی چون کوهستان، پیست و جاده تعداد مدال های خوبی در آسیا و المپیک دارند. در ۴۰-۳۰ گذشته افتخارات خوبی کسب شده و اشتیاق خوبی در جوانان برای پرداختن به این رشته به وجود آمده است. امیدواریم منسجم تر از قبل و با برنامه ریزی بهتر کسب افتخارات آسیایی، قاره ای و جهانی که دور از دسترس نیست، به دست بیاید.

وزیر ورزش خاطرنشان کرد: ما در بخش سخت افزاری رشته دوچرخه سواری ۴ پیست فعال داریم و ۳ پیست نیز در حال احداث است. پیست کرمان که تقریبا آماده است. پیست رشت که کارهای ساخت آن تا پایان سال به اتمام می رسد و پیست سرپوشیده چوبی ساری را داریم که بسیار پیست جالبی است و امیدواریم در یک سال و نیم آینده تکمیل و به بهره برداری برسد. در این صورت از نظر پیست و سخت افزاری وضعیت دوچرخه سواری مطلوب می شود.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه های رکابزنان تامین تجهیزات است که بسیار هم گران است. کنار آمادگی جسمانی خوب، یک رکابزن نیاز به تجهیزات خوب دارد. ما نگاهمان باید بلندمدت تر باشد. در جاده و کوهستان شرایط مناسب است، در اینچئون دوچرخه سواری یک طلا، یک نقره و یک برنز به دست آورد، آنچه به ما قول داده اند افزایش این تعداد مدال به ۵ نشان است.

سلطانی فر با بیان اینکه با هماهنگی کمیته المپیک و وزارت ورزش، آرامش خوبی در ورزش برقرار شده است گفت: امیدواریم که رشته دوچرخه سواری بتواند نتایج خوبی در جاکارتا بگیرد. تجهیزاتی خریداری شده که در گمرک است و امیدواریم سریع تر تحویل شوند. نگاه ما این است که نیازهای بچه ها تامین شود. البته شرایط ارزی موجود هم مانع است ولی با همه محدودیت ها نگذاشتیم مشکلات حادی به وجود آید و تلاش می شود بقیه تجهیزات نیز ظرف چند روز آینده از گمرک ترخیص شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا ساخت پیست چوبی در شهر ساری از لحاظ شرایط آب و هوایی مناسب است، گفت: اصلا باید این پیست در آن مکان باشد، چرا که شرایط جوی می تواند به وضعیت موجود و تمرینات رکابزنان کمک کند.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: طبق ارزیابی هایی که از رشته های مختلف و رشته دوچرخه سواری داشته ایم، فکر می کنم دوچرخه سواری در المپیک ۲۰۲۰ می تواند روی سکو باشد و این مسئله دور از ذهن نیست. در این چند سال خوب کار کرده اند و تجهیزات و امکانات خوبی نیز برای آنها فراهم شده است.