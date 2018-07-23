برگزاری دوره دانشگاهی تاریخ زبان و ادبیات فارسی در بمبئی

به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار دپارتمان تاریخ دانشگاه Savitribai Phule پونا دوره مقدماتی تاریخ زبان و ادبیات فارسی را با هدف آشنایی دانشجویان به زبان فارسی و تاریخچه آن، خطاطی نستعلیق برگزار می‌کند. این دوره به مدت سه ماه به طول خواهد انجامید و دانشجویان و علاقمندان می‌توانند پس از اتمام این دوره متون تاریخی میان کمپانی بریتانیای هند شرقی با دولت‌های محلی وقت را که به زبان فارسی بوده است، مورد مطالعه قرار دهند.

بر اساس همین گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در بمبئی آن را تهیه کرده و برای انتشار در اختیار مهر قرار داده است، این دوره با تقاضایی دانشجویان دپارتمان تاریخ دانشگاه و همکاری مدرس زبان فارسی Nikhil Paranjape راه‌اندازی شده است.

نیکل پرانجاپ در این باره گفت: دو موسسه آموزشی در شهر پونا زبان و ادبیات فارسی مدرن را تدریس می‌کنند که برای افرادی که خواهان مکالمه با این زبان شیرین هستند، بسیار مفید است. اما این دوره با توجه به نیازهای دانشجویان به تاریخ زبان فارسی و ادبیات کهن می‌پردازد تا دانشجویان بتوانند مسکوکات قدیمی، کتیبه‌های تاریخی و غیرو را مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: سعی داریم این دوره را در روزهای پایانی هفته برگزار کنیم تا دانشجویان بتوانند خود را برای فراگیری بهتر دروس آماده کنند. این دوره از ۲۴ ژولای آغاز خواهد شد و تا سه ماه به طول خواهد انجامید. دانشجویان با کسب موفقیت در امتحان پایان دوره می‌تواند گواهی نامه دوره را از اخذ کنند.

بر اساس این گزارش، دانشکده دکن شهر پونا با همکاری خانه فرهنگ ایران در بمبئی دوره‌هایی را در سطوح مقدماتی و پیشرفته زبان و ادبیات فارسی در مدت ۴۰ جلسه (در مجموع ۸۰ ساعت) با شرکت دانشجویان و علاقمندان برگزار می‌کند.