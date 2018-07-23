به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان ظهر امروز دوشنبه در مراسم تجلیل از فعالان عرصه صنعت و معدن با اشاره به اینکه هنر تبدیل تهدید به فرصت را باید داشته باشیم، این روزهای دشورا هم برطرف می شود، اظهار داشت:شرایط اقتصادی کشور ویژه است اما مردان و زنانی ویژه داریم که می توانند تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۶ به دنبال سال های پیاپی نرخ منفی رشد سرمایه گذاری ثابت در اقتصاد ایران، شاهد رشد مثبت بودیم، تصریح کرد: در چند سال گذشته نرخ متوسط رشد اقتصادی به دو برابر متوسط ۸ سال قبل رسید، همین مسئله باعث شد که بدخواهان عزم خود را جزم کنند و در این روند مثبت سرمایه گذاری و رشد اخلال ایجاد کنند؛ اما ما بلدیم از تهدیدها استفاده کنیم.

حمایت از صادرات و تولید ملی در سیاست های ارزی

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در سیاست های ارزی نکته مهمی وجود دارد، آن هم حمایت از صادرات و تولید ملی است، افزود: برای رویکرد احتیاط آمیز با منابع ارزی یک تصممیم اصلی داریم، واردات برخی کالاهای گروه چهارم که مصرفی هستند ممنوع شده، یعنی حمایت از بازار و تولید کننده داخلی در دستور است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه این تصمیم ممکن است در بلندمدت توصیه نشود اما این سیاست در دوره زمانی فعلی برای بازار داخلی به عنوان نقطه اوج و پرواز تلقی می شود و حمایت گرانه است، ادامه داد: تصمیم گیری ها و سیاست ها با رویکرد حمایت از تولید صادراتی است، محدودیتی برای صادرکنندگان به جز در حوزه فولاد و پتروشیمی که شرایط خاص دارد، نداریم.

سیاست اصلی باز گذاشتن دست صادر کننده و حمایت از تولیدات است

وی افزود: تنوع صادراتی را حمایت می کنیم هرجا بتوانیم بازار گشایی کنیم ارز مورد نیاز را تامین می کنیم؛ سیاست اصلی باز گذاشتن دست صادر کننده و حمایت از تولیدات است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در دنیا دو رویکرد است، یکی نگاه بدبینانه به بخش خصوصی که ناکام مانده و حالت تصدی گرایانه دارد، اظهار داشت: اما رویکرد اصلی ما این است که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند، دولت در این زمینه خودی و بیگانه نمی کند.

نهاوندیان با بیان اینکه وظیفه خود را تصدی گری نمی دانیم، رویکرد ما حمایت است، تصریح کرد: با بخش خصوصی رقابت نمی کنیم بلکه حمایت می کنیم.

تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال

وی با تاکید بر اینکه تورم را از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد رسانده ایم، رشد منفی را به رشد مثبت تبدیل کردیم و سرمایه گذاری را افزایش داده ایم، برای همین مورد حمله قرار گرفته ایم، افزود: زمان آگاهانه شرایط را درک کنیم و برای بخش خصوصی توان افزایی کنیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای رفع مشکلات بخش خصوصی، کار تهاتر بدهی ها را در دستور کار داریم، ادامه داد: همچنین برای افزایش سرمایه در گردش واحدها هم برنامه هایی در نظر داریم.

نهاوندیان با اشاره به اینکه سرمایه در گردش واحدهای سرپایی که تولید دارند را تامین می کنیم، این واحدها نباید معطل سرمایه در گردش شوند، ادامه داد: این مسئله در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی می شود، ممکن است اختلاف نظر در مورد میزان آن باشد که بررسی می شود.

دولت اجازه رفتار رانت جویانه در فضای حمایت از بخش خصوصی را نمی دهد

وی با بیان اینکه ممکن است برخی تصور کنند ایجاد فضای حمایتی برای بخش خصوصی، آفت رفتار رانت جویانه را در پی دارد، ولی دولت این اجازه را نمی دهد، تصریح کرد: برای رفع این نگرانی قیمت ارز، نرخ رسمی و لیست محصولات وارداتی را اعلام می کنیم، حتی اگر کسی به صورت غیرواقعی در این فضا عمل کند در وجدان عمومی متخلف شمرده می شود.

دولت و بخش خصوصی در یک قایق کنار هم هستند و نباید حرکتی کنند که به ضرر طرف دیگر باشد

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بخش خصوصی هم باید در این زمینه همکاری کند تا این اشکالات پیش نیاید، افزود: تشکل های بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی باید در این زمینه بیشتر فعالیت و همکاری کنند تا متخلفان شناسایی شوند؛ دولت و بخش خصوصی در یک قایق کنار هم هستند و نباید حرکتی کنند که به ضرر طرف دیگر باشد.

نهاوندیان با اشاره به اینکه واقعیت این است که موج سازان بیرونی می خواهند توهم التهاب در جامعه ایجاد کنند، ما این روزها را پشت سر می گذاریم، اظهار داشت: اتاق های بازرگانی به راحتی می توانند میزان تولیدات، مواد اولیه مورد نیاز، سرمایه در گردش و میزان ارز مورد نیاز هر واحد تولیدی را مشخص کنند.

وی با بیان اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هر هفته تشکیل جلسه می دهد، تصریح کرد: سه قوه در کنار هم قرار دارند تا مشکلات اقتصادی را رفع کنند، حتی اگر لازم باشد تصمیمات فراقوه ای گرفته شود باهم در ارتباط خواهند بود.