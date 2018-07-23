همایش دفاع از حریم خانواده در اهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی اهر عصر امروز دوشنبه در محل دفتر امام جمعه این شهرستان با دستور جلسه فرهنگ احترام در جامعه (احترام متقابل بین افراد جامعه ، احترام به والدین، احترام به میهمان و احترام به قانون) و روند برگزاری یادواره شهدای ارسباران در اهر برگزار شد.

مهدی زارعی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر و دبیر شورای فرهنگی عمومی ضمن تبریک ولادت حضرت معصومه (ع) و فرا رسیدن دهه کرامت و هفته حجاب و عفاف و تبریک انتخاب حجت الاسلام نظری رئیس دادگستری اهر به عنوان قاضی نمونه کشوری با اشاره جلسه قبل شورا، به پیگیری مصوبات قبلی پرداخت و تمامی اعضا را به شرکت در همایش حجاب و عفاف و دفاع از حریم خانواده که در محل پارک شیخ شهاب برگزار خواهد شد، دعوت کرد.

در ادامه جلسه سیابی نماینده سپاه ناحیه اهر طی سخنانی خواستار عمل نمودن نهادها به تعهدات خود در زمینه مراسم روز شهرستان و جشنواره شعر ارسباران شد.

در ادامه این جلسه راضیه عباسی معروفان فعال فرهنگی و عضو شورای اسلامی شهر اهر گفت: در جامعه ای که اصول دینی و تربیتی خوب باشد نقش سه گروه مادران، معلمان و روحانیون مطرح است و ضروت دارد روحانیون در منابر و معلمان در مدارس بر ترویج فرهنگ احترام تاکید کنند.

عباسی قانون را منطق انسانیت دانست و گفت: مسائل ضروری حیاتی را نادیده نگیریم و از فرهنگ احترام غافل نشویم.

سپس نیک نام نماینده فرماندار اهر نیز گفت: حضو در جلسات مثمر ثمر باشد، قبل از انجام کاری محل تامین آن مشخص شود. شهدا در گردن ما حق دارند و برگزاری یادواره بر شهدا کم ترین کاری است که می توان انجام داد و بر ای یادواره شهدای ارسباران همه تلاش نماییم و در این زمینه فرمانداری شهرستان آماده هماهنگی می باشد.

قربانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر اظهار داشت که حمایت از کالای ایرانی عزم ملی می خواهد و پیشنهاد داد که دستگاه های اجرایی برنامه های مرتبط خود را در جهت ترویج فرهنگ احترام به این شورا اعلام نمایند.

عبادی رئیس شورای هیئت های مذهبی اهر نیز در این جلسه طی سخنانی اشاره کرد که حوزه کاری نهادها اگر رعایت شود خود فرهنگ سازی است. چکش کاری در فرهنگ احترام معکوس جواب خواهد داد و در این خصوص برنامه ریزی برای ترویج بسیار مهم است.

پس از بحث و بررسی تصمیم گرفته شد که کارگروه یادواره شهدای ارسباران به مسئولیت سپاه ناحیه اهر تشکیل شود و جلسات مرتبط با آن برگزار شود.

همچنین مقرر شد شهرداری و دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین مجمع امور صنفی طبق مصوبات قبلی به تعهدات خود در زمینه جشنواره شعر و مراسم روز شهرستان و همچنین چاپ کتاب آیت پارسایی عمل نمایند و نتیجه اقدام جهت انعکاس به دبیر خانه شورا ارسال شود. اداره تبلیغات اسلامی نیز برنامه ریزی لازم را برای تبلیغ و تاکید روحانیون به عنوان مبلغان دینی و اجتماعی در زمینه مسئله احترام متقابل و احترام به قانون و احترام به والدین انجام دهد.

اداره آموزش و پرورش اهر نیز مکلف شد تا در جهت ترویج فرهنگ احترام بین دانش آموزان برنامه ریزی لازم را انجام دهد. همچنین در حلقات صالحین از طریق سپاه ناحیه بر ترویج فرهنگ احترام تاکید خواهد شد. انجمن هنر عکاسی در جشنواره عکس سال ارسباران یکی از موضوعات جشنواره را « فرهنگ احترام به والدین و احترام به قانون » قرار دهد. کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و همچنین اداره کتابخانه های عمومی ، ترویج فرهنگ احترام را در برنامه های خود قرار خواهند داد.