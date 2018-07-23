به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح آزمایشگاه مرجع گیاهان دارویی، با اشاره به اینکه باید سرمایه گذاری ۴۰ ساله در حوزه آموزش عالی، به کمک حوزه تولیدات دانش بنیان در کشور بیاید، اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان می توانند در راستای ارتقای سطح بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور ایفای نقش کنند.

وی تصریح کرد: سیاست گذاری کلان و تاکید رئیس جمهور حمایت از شرکت های دانش بنیان و ایجاد و توسعه آن ها در کشور است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نمونه این حمایت ها، سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی در لرستان است، افزود: برنامه ما رشد شرکت های دانش بنیان، حمایت هدفمند آن ها و به کار گیری آن ها در عرصه اقتصاد و صنعت کشور است.

نهاوندیان به پرداخت تسهیلات از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به طرح های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای استفاده و حمایت از طرح های دانش بنیان برنامه دارد.