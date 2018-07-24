افزایش نرخ دلار/قیمت یورو و پوند کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه دوم مردادماه) با ۷۰ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۳ هزار و ۸۰۰ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۱۱۶ ریال کاهش نسبت به روز دوشنبه ۵۷ هزار و ۳۵۸ ریال و هر یورو نیز با ۱۳۷ ریال اُفت در مدت زمان مشابه ۵۱ هزار و ۱۸۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر این اساس، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۱۰۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۴۰ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۴۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۷۱ ریال، روپیه هند ۶۳۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۹۲۷ ریال، دینار کویت ۱۴۴ هزار و ۳۸۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۹۹۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۳۴۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۵۸۳ ریال، ریال عمان ۱۱۳ هزار و ۹۱۳ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۲۴۶ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۲۵۳ ریال، لیر ترکیه ۹هزار و ۲۴۳ ریال، روبل روسیه ۶۹۶ ریال، ریال قطر ۱۲ هزار و ۳۳ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۶۷۶ ریال، لیر سوریه ۸۶ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۳۳۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۶۸۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۶ هزار و ۴۹۰ ریال، دلار سنگاپور ۳۲ هزار و ۷۰ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۷۴۴ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۹ هزار و ۵۱۴ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۱۰۶ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۹۳۸ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۳۱ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۰هزار و ۹۴۱ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۷۶۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۶۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۶۶۳ ریال، افغانی افغانستان ۶۰۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۲ هزار و ۶۲ ریال، منات آذربایجان ۲۵ هزار و ۷۴۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۵۰ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۳۸۶ ریال ارزش‌گذاری شد.