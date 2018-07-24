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۲ مرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۳۰

شهردار گلستان خبر داد؛

افتتاح۷پروژه عمرانی درهفته دولت با۴۲۰میلیاردریال اعتبار در گلستان

افتتاح۷پروژه عمرانی درهفته دولت با۴۲۰میلیاردریال اعتبار در گلستان

بهارستان- شهردار گلستان از افتتاح ۷ پروژه شاخص عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد.

علیرضا عرب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص افتتاح پروژه های شاخص عمرانی در این شهرستان اظهار داشت: سعی داریم با توزیع عادلانه و یکسان اقدامات و پروژه های شهری، خدمات مطلوبی به شهروندان ارائه داده و شاهد توسعه متوازن شهر گلستان باشیم.

عرب در ادامه افزود: مدیریت شهری گلستان در نظر دارد با ارائه خدمات مطلوب در حوزه های عمرانی بطور یکسان در مناطق مختلف شهری گلستان توزیع عادلانه انجام شود و در این راستا ۷ پروژه رفاهی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی بیان داشت: طی هفته های گذشته پیشرفت قابل ملاحظه ای در پروژه های عمرانی که از خواسته های دیرینه ساکنین شهر بوده صورت پذیرفته و امروز پس از گذشت حدود یک سال خدمتی ماندگار، شاهد اتمام آنها هستیم.

شهردار گلستان گفت: مدیریت شهری با اتحاد، همدلی و تلاش شبانه روزی در خدمت به مردم و توسعه همه جانبه شهر قدم برداشته و در هفته دولت ۷ پروژه شاخص از جمله زیرگذر امام رضا (ع) سه راهی آدران، مجموعه بزرگ ورزشی و استخر قلعه میر، فاز سوم پارک حاشیه رودخانه شادچای( بین ده متری چهارم تا هشتم)، تکمیل دیوار ساحلی رودخانه شادچای (بعد از ۱۰ متری هشتم)، بهسازی و ساماندهی  جاده ارتباطی ریه و ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی افتتاح و به بهره برداری می رسد که برنامه ریزی های لازم برای افتتاح این پروژه‌های در حال انجام است.

کد مطلب 4356370

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