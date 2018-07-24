افتتاح۷پروژه عمرانی درهفته دولت با۴۲۰میلیاردریال اعتبار در گلستان

علیرضا عرب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص افتتاح پروژه های شاخص عمرانی در این شهرستان اظهار داشت: سعی داریم با توزیع عادلانه و یکسان اقدامات و پروژه های شهری، خدمات مطلوبی به شهروندان ارائه داده و شاهد توسعه متوازن شهر گلستان باشیم.

عرب در ادامه افزود: مدیریت شهری گلستان در نظر دارد با ارائه خدمات مطلوب در حوزه های عمرانی بطور یکسان در مناطق مختلف شهری گلستان توزیع عادلانه انجام شود و در این راستا ۷ پروژه رفاهی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی بیان داشت: طی هفته های گذشته پیشرفت قابل ملاحظه ای در پروژه های عمرانی که از خواسته های دیرینه ساکنین شهر بوده صورت پذیرفته و امروز پس از گذشت حدود یک سال خدمتی ماندگار، شاهد اتمام آنها هستیم.

شهردار گلستان گفت: مدیریت شهری با اتحاد، همدلی و تلاش شبانه روزی در خدمت به مردم و توسعه همه جانبه شهر قدم برداشته و در هفته دولت ۷ پروژه شاخص از جمله زیرگذر امام رضا (ع) سه راهی آدران، مجموعه بزرگ ورزشی و استخر قلعه میر، فاز سوم پارک حاشیه رودخانه شادچای( بین ده متری چهارم تا هشتم)، تکمیل دیوار ساحلی رودخانه شادچای (بعد از ۱۰ متری هشتم)، بهسازی و ساماندهی جاده ارتباطی ریه و ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی افتتاح و به بهره برداری می رسد که برنامه ریزی های لازم برای افتتاح این پروژه‌های در حال انجام است.