کتاب «سلوک دانشجویی» به چاپ بیست و سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سلوک دانشجویی» نوشته استاد جواد محدثی از سوی دفتر نشر معارف به چاپ بیست و سوم رسید.

دانستن این نکته که «راز کامیابی در تجربة علم آموزی چیست و در طول عمر تحصیلی، این راه را چگونه و با چه کسی و به چه سمت و سویی باید پیمود»، مهم است. در هر کاری، از جمله در آموختن دانش و رسیدن به قله های معرفت و در کنار آن، «کمال اخلاقی» و «تهذیب نفس»، نیازمند آشنایی با رمز و رازها و شیوه ها و عوامل موفقیت هستیم. پس سلوک دانشجویی، آگاهی از هدفها، آفتها، روشها، علل ناکامی یا سرخوردگی و عوامل رشد و پیشرفت را می طلبد.

آنچه می خوانید، مجموعة نوشته هایی از استاد جواد محدثی در این زمینه هاست که مورد ابتلا و کاربرد هر کسی است که گام در مسیر آموختن دانش نهاده و در مراکز علمی حضور می یابد و سر سفرة دانش اساتید می نشیند. مباحث این کتاب پیش از این در سلسله مقالاتی در ماهنامه پرسمان منتشر شده بود و آداب علم آموزی برای همه دانش پژوهان به ویژه دانشجویان دانشگاهها و طلاب حوزه های علمیه تبیین می کند.

چاپ بیست و سوم کتاب «سلوک دانشجویی» در ۷۹ صفحه، قطع پالتویی و تیراژ ۵۰۰۰ نسخه و قیمت ۴۰۰۰ تومان در تابستان ۱۳۹۷ عرضه شده است. دفتر نشر معارف پیش از این، کتاب «در قلمرو دل» را از استاد محدثی منتشر کرده بود که آن کتاب هم در ۲۰ مقاله کوتاه ادبی، آداب و اخلاق سلوک را برای جوانان و دانشجویان تبیین می کند.

برای تهیه کتابهای «سلوک دانشجویی» و «در قلمرو دل» جواد محدثی و دیگر محصولات دفتر نشر معارف می ‏توان از طریق سایت های پاتوق کتاب (www.ketabroom.ir) یا پاتوق کتاب فردا (www.bookroom.ir) یا دفتر مرکزی نشر معارف قم (۰۲۵۳۷۷۴۰۰۰۴) یا از طریق فروشگاه پاتوق کتاب تهران (تلفن ۸۸۹۱۱۲۱۲) و دیگر مراکز توزیع محصولات فرهنگی اقدام کرد.