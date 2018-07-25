به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (چهارشنبه سوم مردادماه) با ۸۰ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۳ هزار و ۸۸۰ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۳۰۳ ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه ۵۷ هزار و ۶۶۱ ریال و هر یورو نیز با ۶۰ ریال رشد در مدت زمان مشابه ۵۱ هزار و ۲۴۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر این اساس، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۱۳۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۷۱ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۶۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۷۹ ریال، روپیه هند ۶۳۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۹۴۹ ریال، دینار کویت ۱۴۴ هزار و ۶۰۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۴ هزار و ۱۹۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۴۲۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۵۹۳ ریال، ریال عمان ۱۱۴ هزار و ۱۲۳ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۳۳۶ ریال قیمت خورد.

افزون بر این، نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۲۹۵ ریال، لیر ترکیه ۸هزار و ۹۸۷ ریال، روبل روسیه ۹۶۴ ریال، ریال قطر ۱۲ هزار و ۵۵ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۶۸۳ ریال، لیر سوریه ۸۶ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۴۶۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دینار بحرین ۱۱۶ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۲ هزار و ۱۴۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۷۴۶ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۹ هزار و ۵۷۳ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۱۲۷ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۹۱۰ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۵۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱هزار و ۴۳۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۸۰۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۹۱۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۶۷۶ ریال، افغانی افغانستان ۶۰۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۲ هزار و ۹۴ ریال، منات آذربایجان ۲۵ هزار و ۷۹۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۶۰ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۳۹۴ ریال ارزش‌گذاری شد.