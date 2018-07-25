  1. اقتصاد
۳ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۷

بانک مرکزی اعلام کرد:

رشد دسته‌جمعی نرخ ارزها/دلار ۴۳۸۸۰ ریال شد

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن، قیمت ۳۵ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز سه شنبه افزایش، ۳ ارز کاهش و لیر سوریه نیز ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (چهارشنبه سوم مردادماه) با ۸۰ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۳ هزار و ۸۸۰ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۳۰۳ ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه ۵۷ هزار و ۶۶۱ ریال و هر یورو نیز با ۶۰ ریال رشد در مدت زمان مشابه ۵۱ هزار و ۲۴۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر این اساس، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۱۳۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۷۱ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۶۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۷۹ ریال، روپیه هند ۶۳۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۹۴۹ ریال، دینار کویت ۱۴۴ هزار و ۶۰۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۴ هزار و ۱۹۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۴۲۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۵۹۳ ریال، ریال عمان ۱۱۴ هزار و ۱۲۳ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۳۳۶ ریال قیمت خورد.

افزون بر این، نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۲۹۵ ریال، لیر ترکیه ۸هزار و ۹۸۷ ریال، روبل روسیه ۹۶۴ ریال، ریال قطر ۱۲ هزار و ۵۵ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۶۸۳ ریال، لیر سوریه ۸۶ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۴۶۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دینار بحرین ۱۱۶ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۲ هزار و ۱۴۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۷۴۶ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۹ هزار و ۵۷۳ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۱۲۷ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۹۱۰ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۵۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱هزار و ۴۳۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۸۰۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۹۱۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۶۷۶ ریال، افغانی افغانستان ۶۰۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۲ هزار و ۹۴ ریال، منات آذربایجان ۲۵ هزار و ۷۹۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۶۰ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۳۹۴ ریال ارزش‌گذاری شد.

