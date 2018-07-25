  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۲

ورود بیش از ۱۱ هزار زائر کشورمان به مدینه منوره

تا ساعت ۲۴شب گذشته(دوم مرداد) بیش از ۱۱ هزار زائر ایرانی وارد مدینه منوره شده و بیش از ۲ هزار زائر نیز از مدینه عازم مکه مکرمه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، ۱۱ هزار و۵۳۷ زائر در قالب ۸۶ کاروان از روز ۲۷ تیر تا شب گذشته( دوم مرداد) وارد مدینه شده‌اند. از این تعداد، ۵ هزار و ۷۶۹ زائر مرد و ۵ هزار و ۷۶۸ زائر زن هستند.
از مجموع زائران کشورمان که وارد مدینه شده‌اند،  ۱۱ هزار و ۳۶۳ زائر شیعه و ۱۷۴ زائر نیز از اهل سنت هستند. بیشتر زائران اهل سنت کشورمان مدینه بعد هستند.

از روز اول مرداد نیز زائرانی که مدت حضور شش روزه آنها در مدینه پایان یافت، از شهر رسول گرامی اسلام(ص) عازم مکه مکرمه شدند. تا شب گذشته، ۲ هزار و ۶۰۱ زائر در قالب ۱۹ کاروان از مدینه عازم مکه شده‌اند.

امروز سوم تیر، یک هزارو ۹۳۵ زائر در قالب ۱۴ کاروان وارد مدینه می‌شوند. 

۲۰ هتل در مدینه و ۸۲ هتل در مکه برای اسکان زائران کشورمان در نظر گرفته شده است.

