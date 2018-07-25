کاروان «زیر سایه خورشید» در مزارشریف حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سلطان‌نژاد، یکی از اعضای کاروان «زیر سایه خورشید» در این دیدار با بیان سخنانی، در مورد جشن‌های بین‌المللی «زیر سایه خورشید» گفت: هر ساله در دهه کرامت پرچم آقا امام رضا (ع) برای زیارت به مناطق محروم و کشورهای مسلمان برده می‌شود.

وی در ادامه با توجه به ظرفیت‌های آستان قدس رضوی به خصوص در زمینه آموزش و تربیت معلمین، اساتید مهد کودک و برپایی اردوهای علمی برای دانش‌آموزان و نوجوانان، آمادگی آستان مقدس رضوی را برای همکاری و ارتقای سطح فرهنگی مشترک با وابستگی فرهنگی ایران در مزارشریف، اعلام کرد.

سپس موافق، وابسته فرهنگی کشورمان در مزارشریف درباره شرایط فرهنگی استان بلخ و شهر مزارشریف، گفت: استان بلخ افغانستان داری ۷۰ مدرسه خصوصی و بیش از ۲۰۰ مدرسه دولتی است و بستر مناسبی برای انجام فعالیت‌های آموزشی محسوب می‌شود.

وی افزود: مزارشریف دارای ۱۱ دانشگاه خصوصی و یک دانشگاه دولتی است و از این جهت، محل مطلوبی برای انجام کارهای فرهنگی و آموزشی در استان بلخ است.

موافق در ادامه آمادگی وابستگی فرهنگی کشورمان برای فراهم کردن بستر مناسب و انجام پیگیری‌های لازم برای همکاری و هم‌افزایی بیشتر نهادها و سازمان‌های همسو در دو سوی مرز را اعلام کرد.

در پایان این دیدار دانش‌آموزان، دانشجویان، اعضا و کارمندان کتابخانه فردوسی، پرچم امام رضا (ع) را زیارت کردند.

اعضای کاروان «زیر سایه خورشید» در ادامه برنامه‌های خود در شهر مزارشریف، از حوزه علمیه ویژه خواهران حسنیه و همچنین دبیرستان خصوصی رضوان بازدید و با حجج اسلام سید فضل‌الله قدسی، مسئول جامعه‌المصطفی، جعفری، رییس شورای علمای تشیع بلخ و سید حیدر هاشمی، نماینده آیت‌الله سیستانی و امام جمعه شهر مزارشریف، دیدار کردند.