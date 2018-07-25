دستگیری شکارچی متخلف قبل از شروع به شکار در جاجرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، رییس اداره محیط زیست جاجرم گفت: مأمورین و همیاران این اداره حین گشت زنی در مناطق آزاد شهرستان در ساعت ۳ بامداد و با مشاهده پرژکتورکشی یکدستگاه موتورسیکلت تریل ۲۵۰ سی سی را با تعقیب و گریز متوقف کردند.

محمد موسوی افزود: در این زمینه ۲ شکارچی متخلف دستگیر و از آنها یک قبضه سلاح شکاری ۲ لول مسلح شده متعلق به غیر، به همراه یک عدد پرژکتور، چاقو و سایر ادوات کشف و ضبط شد.

وی افزود: این دو نفر متهم به جرم شروع به شکار حیوانات وحشی حمایت شده و حمل سلاح شکاری متعلق به غیر به مراجع قضایی معرفی شدند.