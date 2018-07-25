به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی بیان کرد: آییننامه برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای خلاق از سوی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ابلاغ شده در کنار و به عنوان مکمل قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان برای شرکتهای خلاق و نوآور است. پیرو این آییننامه شرکتهای خلاق از سوی مجموعههای تخصصی که اصطلاحاً مبادی نامیده میشوند، به دبیرخانه شرکتهای خلاق معرفی خواهند شد تا از مزیتها و خدمات موضوع برنامه بهرهمند شوند.
رئیس مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی بیان کرد: بهمنظور تسریع در احراز صلاحیت شرکتهای خلاق، مجموعههای متخصص در حوزههای مرتبط پس از احراز صلاحیت شرکتهای خلاق، مجموعههای متخصص در حوزههای مرتبط پس از احراز صلاحیت بهعنوان مبادی معرفی شرکتهای خلاق به دبیرخانه برنامه معرفی میشوند.
به گفته مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری شتابدهندههای فعال در سطح کشور از جمله مبادی موردنظر است که پس از ثبتنام و کسب صلاحیت به عنوان مبادی از سوی معاونت علمی، میتواند استارتاپهای زیر مجموعه خود را که در حوزههای خلاق و فرهنگی، کسبوکارهای نوین فعالیت داشته و ثبت حقوقی شدهاند را بهعنوان شرکت خلاق به دبیرخانه برنامه معرفی کند.
وی در خصوص شرایط پذیرش مبادی برای همکاری با این برنامه گفت: این شرایط شامل دارا بودن یکی از شخصیتهای حقوقی قابل ثبت در نظام قانونی کشور، دارا بودن حوزه فعالیت مرتبط با حوزههای صنایع خلاق مصوب در آییننامه، دارا بودن نظام ارزیابی مستند استارتاپ ها، انجام دادن چرخه کامل شتابدهی و دارا بودن حداقل سه خروجی استارتاپ است.
کرمی توضیح داد: مطابق آییننامه ابلاغی، شرکتهای فعال در حوزههای کسبوکارهای دیجیتال و فضای مجازی؛ صنایع دیداری و شنیداری؛ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی؛ هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی؛ بازی، اسباببازی و سرگرمی؛ طراحی و معماری، نشر، چاپ و کتابخانه؛ گیاهان دارویی و طب سنتی در صورت احراز صلاحیت بهعنوان شرکت خلاق مشمول حمایتهای این برنامه میشوند.
وی گفت: شتابدهندههایی که شرایط مذکور را دارند با مراجعه به سایت برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای خلاق به نشانی ircreative.isti.ir میتوانند اطلاعات خود را به دبیرخانه این برنامه ارسال کنند. کارشناسان دبیرخانه شرکتهای خلاق نیز با شماره ۰۲۱-۸۳۵۳۲۴۷۵ آماده پاسخگویی به سؤالات هستند.
