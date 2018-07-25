آتش سوزی در خوابگاه دخترانه در ارومیه/آتش مهار شد

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ارومیه در خصوص جزییات این حادثه به خبرنگار مهر گفت: این آتش سوزی عصر امروز در ساختمان شش طبقه( خوابگاه دختران) در ارومیه روی داد که بلافاصله نیروهای آتش نشانی در محل حاضر شدند.

ابراهیم شاد قوشچی ادامه داد: آتش نشانان موقع رسیدن به محل با آتشی روبرو شدند که هر لحظه و به ارتفاع ۱۵ متر زبانه می کشید

وی با بیان اینکه ساختمان شش طبقه و خوابگاه دخترانه در طبقه آخر بود اظهارداشت: دانشجویان دختر لحظات مهار آتش سوزی در جای امن استقرار یافتند.

قوشچی با بیان اینکه جنس رویه ساختمان از کامپوزیت بود که در حال سوختن و انتقال آتش به طبقات پایین بود افزود: به محض گزارش حادثه آتش نشانان در عرض سه دقیقه با در نظرگرفتن ترافیک در محل حاضر شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ارومیه افزود: با توجه به موقعیت محل حادثه در خیابان شهید باکری سریع ترین راه حل برای کنترل آتش استفاده از نردبان بود و نیروها همچنین به داخل ساختمان نفوذ کردند.

وی با اشاره به اینکه سرعت عمل آتشنشانان و مدیریت صحیح عملیات آتش را در لحظات اولیه مهار کرد اضافه کرد: مجهز بودن ساختمان به دستگاه اعلام اطفای حریق باعث خبردار شدن زود از آتش سوزی و گزارش به موقع به آتش نشانی بود.

قوشچی یاد آور شد: این حادثه دومین حریق حساس امروز بود وقبل از آن آتش نشانان یک آتش سوزی را در طبقه چهارم ساختمانی در خیابان مولوی مهار کردند.