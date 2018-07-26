سبک زندگی رضوی نسخه نجات بخش در عصر حاضر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان اظهار کرد: سبک زندگی مقوله گسترده ای است که برای تلاش دشمن برای تغییر سبک زندگی و ارائه الگوهای غربی پرداختن به آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

صفی یاری با انتقاد از کم کاری مسئولان فرهنگی با وجود هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: دشمن با تمام قدرت وارد میدان شده است و برای مقابله با این هجمه دشمن باید به قرآن و آموزه های دینی بازگردیم و برطبق این آموزه ها عمل کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان از ائمه معصومین(ع) به‌عنوان الگوهای بشریت یاد کرد و گفت: می توان با پرداختن به سیره و سبک زندگی ایشان برای ادامه مسیر زندگی خود نقشه راه ترسیم کرد.

صفی یاری به سبک زندگی رضوی در مکتب امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: امام رضا(ع) و سبک زندگی ایشان بهترین شاخص برای زندگی پاک و اسلامی است، از اینرو با حاکمیت دین و معنویت در خانواده می توان به این مهم پی برد، چرا که اگر در زندگی تک تک اعضای خانواده دین حرف اول را بزند می توان به حاکمیت دین در خانواده پی برد.

صفی یاری به مراسم خواستگاری در عصر حاضر اشاره کرد و گفت: بنا به تاکیدات اسلام و ائمه معصومین در هنگام خواستگاری از دختران به اصل ایمان و تقوای خواستگار توجه شود که در سایه ایمان به خدا برکت و روزی هم خواهد آمد ولی متاسفانه در عصر حاضر به این مساله توجه کمی می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به اصل صداقت به‌عنوان یک عامل مهم در پیوند زن و شوهر اشاره کرد و گفت: صداقت اصل مهمی است که بنیان خانواده ها را محکم می‌کند و هرچه این صداقت کمرنگ تر شود بنای خانواده سست شده و فرو می ریزد.

صفی یاری به بردباری و گذشت به‌عنوان یکی دیگر از شاخص های سبک زندگی رضوی اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه آمار بالای طلاق های عاطفی و غیرعاطفی به پایین بودن آستانه تحمل زوجین باز می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از طلاق ها به گفته مسئولان براساس بهانه های بچگانه شکل گرفته است، گفت: صبر و تحمل موجب حل مشکلات زندگی می‌شود چرا که اصل تداوم زندگی بر روی اصل گذشت و بردباری بنا شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی به تبیین فرهنگ گذشت و بخشش برای زوجین و نهادینه کردن آن در جامعه تاکید کرد و گفت: بردباری و گذشت یک اصل مهم است.

صفی یاری شاخص قناعت و ساده زیستی به‌عنوان یکی دیگر از شاخص های سبک زندگی رضوی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی مقوله ای است که از سوی رهبری مورد تاکید است و با اجرای این اصل بسیاری از مشکلات جامعه حل و وابستگی به غرب از بین می رود و همین مساله رمز اقتصاد مقاومتی است.



به گفته صفی یاری، اگر کسی اصل قناعت را در زندگی خود رعایت کند دیگر دست نیاز نزد کسی دراز نمی کند که این مساله در سبک زندگی رضوی مورد تاکید است.

صفی یاری با اشاره به شاخص نهی از اسراف برای زندگی پاک به‌عنوان شاخص سبک زندگی رضوی اشاره کرد و ادامه داد: با حجم اسراف های بسیار در زندگی اجتماعی امروز از این سبک زندگی بسیار دور هستیم.

وی با اشاره به اینکه کمک به دیگران هم در شاخص سبک زندگی رضوی مورد تاکید است، ادامه داد: ائمه معصومین همواره بشر را برای کمک به یکدیگر تشویق کرده اند و این مساله می تواند در توسعه و ترویج سبک زندگی رضوی در جامعه موثر باشد.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، افراد نیازمندی در کنار ما زندگی می‌کنند که باید به فکر آنان باشیم و تا حد توان مشکلات آنان را حل کنیم.



وی به مساله قرض الحسنه و بدهی به نیازمندان هم به‌عنوان یکی از تاکیدات اسلام اشاره کرد و گفت: در اسلام آمده است به هنگام دریافت طلب خود حرمت فرد را زیرپا نگذارید و در صورت نیاز فرصت بیشتری به بدهکار بدهید.

صفی یاری رعایت عفت دوجانبه از سوی زن و شوهر را از دیگر شاخص های سبک زندگی رضوی عنوان کرد و افزود: امام رضا(ع) تاکید فراوانی به زندگی عفیفانه دو جانبه دارند چرا که هریک از زوجین حقوقی نسبت به یکدیگر دارند که رعایت چشم چرانی برای مردان و رعایت حجاب و عفاف و عدم آراستگی برای دیگر مردان برای زنان مورد تاکید قرار دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان داشتن زندگی آرام را بهره گیری از سبک زندگی رضوی عنوان کرد و گفت: خانواده ای که با سبک زندگی رضوی گره خورده باشد، با مشکل مواجه نمی شود.