به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مسئول آمریکایی در کاخ سفید اعلام کرده است که طرح صلح ترامپ برای حل نزاع فلسطین و اسرائیل، شامل طرحی اقتصادی برای فلسطینی هاست.

این مسئول اعلام کرده که جزئیات بیشتری قرار است به این پیشنهاد اضافه شود و استراتژی توسعه دادن این طرح در حال پیشرفت است. وی که نخواسته نامش فاش شود تأکید کرد که طرح مورد نظر که قرار است به اسرائیل و فلسطین ارائه شود نسبت به طرح های پیشین جزئیات بیشتری دارد.

ماه گذشته میلادی و در جریان سفر «جرد کوشنر» مشاور و داماد ترامپ و «جیسون گرینبلات» نماینده ویژه ترامپ در مذاکرات بین المللی به منطقه، انتظارها در خصوص روشن شدن و اعلام طرح صلح ترامپ موسوم به «توافق قرن» بالا رفته بود.

پیشتر گزارش شده بود که کوشنر و هیأت همراهش در سفر به چندین کشور منطقه به دنبال بررسی این توافق با همپیمانان آمریکا و کسب تأیید کشورهای عربی در خصوص این طرح بودند.