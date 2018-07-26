خسارت ۲۰ میلیارد دلاری از سیاست ارز تک نرخی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی پیش از ظهر پنجشنبه در سی و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی استانی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه سیاست ارزی دولت از روز اول در خصوص ارز تک نرخی اشتباه بود، عنوان کرد: باید بازار ارز را با روش علمی، منطقی و اجرایی مدیریت کرد.

وی افزود: اصرار دولت بر ارز تک نرخی ۲۰ میلیارد دلار ارز کشور را از بین برد و نگرانی و عدم اعتماد مردم و تشکیل پرونده های تخلف، نتیجه سیاست غلط ارزی است.

پورابراهیمی عنوان کرد: حدود ۲۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو در کشور نیاز داریم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از ایجاد تغییرات در تیم اقتصادی دولت استقبال می کنیم اما در کنار تغییر افراد باید رویکرد و سیاستگذاری در حوزه اقتصادی نیز تغییر کند.

وی تصریح کرد: کاهش ارزش پول ملی فرصت استثنایی برای افزایش صادرات و کاهش واردات است اما نرخ واحد ارز این مسئله را بر عکس می کند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه با تک نرخی شدن ارز بیش از ۳۰ میلیارد دلار تقاضای واردات به کشور داشته ایم، افزود: این مسئله باعث می شود دیگر چیزی از تولید ملی باقی نماند و صادرات متوقف خواهد شد. بازار تک نرخی ارز هزینه های سنگینی به نظام اقتصادی ما وارد کرده است.

وی گفت: رئیس سابق بانک مرکزی باید در زمینه تک نرخی کردن ارز پاسخگو باشد و ما از این مسئله نمی گذریم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بعد از سه ماه اصرار در مجلس، بازار ارز ثانویه به رسمیت شناخته شد و اتاق بازرگانی باید در این عرصه ورود کند. ما نیز تغییر در بازار ارز ثانویه را دنبال می کنیم و دولت نیز باید در این زمینه اصلاحاتی انجام دهد.

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به سخنان ترامپ گفت: صحبت های قلدرمابانه رئیس جمهور آمریکا را در زمینه کاهش صادرات نفت نمی پذیریم، آمریکایی ها بدانند پاسخ ایران در مقابل آنها بسیار قاطعانه خواهد بود و از موضع عزت و اقتدار با آنها برخورد خواهیم کرد و از موضع رئیس جمهور هم حمایت می کنیم.

پورابراهیمی گفت: سیاست های تجاری و اعمال تعرفه محصولات کشاورزی و اتفاقات بین چین و آمریکا و اتحادیه اروپا و آمریکا فرصت خوبی برای افزایش توسعه صادرات حوزه کشاورزی است.