نمایشگاه «زیر سایه خورشید» در پاکستان برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع)، نمایشگاه عکس «زیر سایه خورشید» حضور بهرام کیان، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ ایران در راولپندی، ناهید منظور، بنیانگزار و رییس اسبق شورای هنری شهر راولپندی، احمد وقار، رییس شورای هنری و معصومه زهرا نقوی، رییس مؤسسه خیریه آموزشی رفاهی کودکان کار و بی سرپرست (‏NCLSW‏) ‏و جمعی از دانشجویان در محل گالری شورای هنری این شهر، برپا شد.

ناهید منظور در سخنانی در این مراسم، ضمن قدردانی از خانه فرهنگ ایران برای برپایی این نمایشگاه که نشان دهنده تلفیق هنر و ایمان است، گفت: امام رضا (ع) در نزد عقاید مختلف از جایگاهی والا و عزتمند برخوردار هستند.

معصومه زهرا نقوی هم در این مراسم، اظهار کرد: کودکان باید با شخصیت‌های اسلامی آشنا شوند و مطالعه داشته باشند و از سیرت آنها الگو برداری کنند. هدف ما از برپایی این نمایشگاه، ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی جامعه در حوزه دینی است.

بهرام کیان نیز در آیین افتتاحیه این نمایشگاه، گفت: برای ما مایه افتخار است که نمایشگاه زیر سایه خورشید را به مناسبت دهه کرامت مقارن با ولادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) در شهر راولپندی برگزار می‌کنیم.

احمد وقار در سخنان خود، برپایی نمایشگاه هنری و فرهنگی امام رضا (ع) را برای دانشجویان هنر مفید دانست و بر ضرورت توسعه همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور تأکید کرد.

در ادامه این مراسم که ۸۰ اثر هنری از حرم مطهر امام رضا (ع) به نمایش گذاشته شده بود، فیلم کوتاهی درباره آستان قدس رضوی و معرفی جاذبه‌های زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس به زبان انگلیسی برای حضار به نمایش درآمد.

این نمایشگاه به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی و با مشارکت شورای هنری این شهر و مؤسسه غیر دولتی NCLSW برپا شد.