بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ فردا افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ تهران، با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

این نمایشگاه از ۶ تا ۹ مردادماه در فضایی نزدیک به ۳۵ هزار مترمربع به مدت ۴ روز، آخرین دستاوردها و خدمات حوزه فناوری اطلاعات را در معرض دید عموم قرار می دهد.

در الکامپ امسال بخش های مختلفی از جمله الکام استارز، الکام ترندز، الکام گیمز، الکام تاکز و سالن دولت الکترونیک دیده می شود و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از تمام استان‌های کشور، در بیست و چهارمین دوره این نمایشگاه حضور دارند.

بخش «الکام‌استارز» با هدف تسهیل تعامل شرکت‌های بزرگ تجاری و استارتاپ‌ها در سالن‌ها ۸ و ۹، ۱۰ و ۱۱ و بخشی از سالن ۲۷ برپا می‌شود. در این بخش ۴۳۰ تیم استارتاپی حضور دارند و علاوه بر این ۵۰ شرکت و سازمان دیگر شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شتابدهنده‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری نیز به عنوان تکمیل کننده چرخه زیست بوم استارتاپ‌ها در سالن الکام‌استارز حضور خواهند داشت.

همچنین رویداد الکام‌گیمز در فضایی به وسعت ۶۵۰ متر مربع، در سالن ۱۰ و ۱۱ بیست و چهارمین دوره نمایشگاه الکامپ برپا می‌شود و بیش از ۳۰ بازی‌ساز ایرانی محتوای تولیدی خود را برای بازدیدکنندگان به نمایش می گذارند.

درهمین حال ۴۱ دستگاه دولتی بیش از ۳۴۱ خدمت الکترونیکی خود را در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ بیست و چهارم، ارائه می دهند.

تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیکی، اپراتورهای ارتباطی، اپراتورهای مجازی موبایل (mvno)، ارائه دهندگان خدمات محتوا (cp)، شرکتهای بانکداری الکترونیکی (psp ) ، خدمات دهندگان دیتاسنتر بخش خصوصی، شرکتهای تبلیغات آنلاین و ارائه دهندگان خدمات آنلاین از جمله حاضران در این نمایشگاه هستند.