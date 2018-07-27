۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۲

دوچرخه سواری بین المللی پیست- چین؛

خادمی در اسپرینت پنجم شد/ دانشور فردا در کایرین مسابقه می‌دهد

احسان خادمی در سومین روز از رقابت‎های دوچرخه سواری بین‎‌المللی پیست چین در ماده اسپرینت عنوان پنجم را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای دوچرخه سواری پیست بین المللی چین احسان خادمی در ماده اسپرینت به مصاف رقبای خود رفت. خادمی در مرحله تایم گیری در رده پنجم  قرار گرفت و توانست با این نتیجه جواز حضور در مرحله یک هشتم را کسب کند. وی در این مرحله نیز باپیشی گرفتن از رکابزن میزبان توانست به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند. 

خادمی جوان در این مرحله، با آوانگ مالزیایی دارنده نشان برنز المپیک هم گروه شد. در این رقابت سخت یک دور بر دارنده مدال المپیک پیروز شد اما در دو دور بعدی نتیجه را به رکابزن مالزیایی واگذار کرد و نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند. ملی پوش کشورمان در مجموع ماده اسپرینت پنجم شد. محمد دانشور دیگر نماینده ایران در این رقابتها به دلیل اینکه روز گذشته به زمین خورده بود در مسابقه این ماده حاضر نشد . 

روز گذشته محمد دانشور در مسابقه کایرین از مرحله مقدماتی صعود کرد اما در خط پایان مسابقه اش به زمین خورد. دوچرخه دانشور شکسته شد و دچار آسیب دیدگی گردید اما قرار است فردا در ادامه مسابقه کایرین حاضر شود. 

