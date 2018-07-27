۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۱۰

سرپرست حجاج ایرانی؛

فضای معنوی شهر پیامبر در هیچ کجای دنیا دست یافتنی نیست

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج کشورمان در نخستین مراسم دعای کمیل درمدینه، گفت: فضای معنوی شهر پیامبر در هیچ کجای دنیا دست یافتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، در نخستین مراسم روحبخش دعای کمیل که درهتل های محل استقرار زایران ایرانی در مدینه منوره برگزار شد حجت الاسلام و المسلمین سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج کشورمان و حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت همراه زائران شهر پیامبر بودند.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر در ابتدای مراسم دعای کمیل دریکی از هتل های مجاور مسجدالنبی ، از زائران ایرانی خواست فرصت حضور زائران در مدینه منوره، شهری را که قدمگاه پیامبر، حضرت علی ، ائمه اطهار و اصحاب رسول گرامی اسلام بوده است، مغتنم شمارند و از این فرصت معنوی نهایت بهره را ببرند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه ویژگی و معنویت شهر مدینه در هیچ کجای دنیا دست یافتنی نیست، به برخی ویژگی های مسجد النبی اشاره کرد و گفت: حضور در روضه نبوی ، مشاهده خانه پیامبر و حضرت فاطمه و امیرالمومنین و زیارت بارگاه چهار امام معصوم دربقیع و قبر ناپیدای حضرت زهرا (س) ویژگی های منحصر به مدینه و توفیق بزرگی است که از میان میلیون ها انسان عاشق و شیفته اهل بیت نصیب شما شده است.

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به اینکه شان ، منزلت و جایگاه رفیع ائمه در روح و جان زائرتحول ایجاد می کند، افزود: این فرصت بسیار مغتنم ممکن است باردیگر برای ما و شما تکرار نشود.

وی برخی اتفاقات را که در مدینه برای اهل بیت رخ داده است یادآور شد و اظهار داشت: مدینه ، شهر مقاومت و یادآور تلاش های پیامبر و اصحاب در دفاع از اسلام است و خاطرات صدر اسلام را درخود جای داده است.

امیرالحاج ایران زائران را به حضور در نمازهای جماعت مسجدالنبی توصیه کرد و گفت: انس با رسول خدا و الگو گرفتن از پیامبر فرصت دیگری است که در این سفرباید از آن به خوبی استفاده کنید.

وی افزود: در شهر پیامبر باید از آن حضرت درس زندگی و از زهرای مرضیه و حضرت علی درس ساده زیستی را یاد بگیریم و با تحولی که در درونمان ایجاد می شود روح و جان خود را پالایش دهیم و از غفلت های مان دور شویم.

نماینده ولی فقیه در ادامه برخی خصوصیات ائمه مدفون در بقیع را برشمرد و با بیان مضامین توحیدی و والای دعای کمیل، دعای ابی حمزه ، مناجات شعبانیه ودعای عرفه ، دعا را وسیله رسیدن به قرب خدا و توجه باریتعالی به انسان دانست.

وی افزود: مومنانی که لذت دعا را چشیده اند حاضرنمی شوند این فرصت را در جوار بارگاه رسول اکرم و بیت الله الحرام از دست بدهند.
سرپرست حجاج ایرانی استغفار و توبه را از دیگر فرصت هایی ذکر کرد که در مدینه اهمیت بیشتری دارد و باریتعالی هرکسی را که رسول خدا برای او طلب مغفرت کند می بخشد.

وی اظهارداشت: ما با پناه آوردن به پیامبر و ائمه بقیع می خواهیم پاک و پاکیزه وارد حج شویم تا وقتی لبیک می گوییم خدا آغوشش را به روی ما باز کرده باشد.خداوند ستارالعیوب و تواب و رحیم است و بنده ای را طرد نمی کند و همه گناهان را می بخشد.

سرپرست حجاج ایرانی با بیان اینکه در استجابت دعا زمان و مکان مهم است ، گفت: شما در مکان مهمی حضور دارید از این ایام و فرصت حضور در حرم نبوی و مسجدالحرام استفاده کنید.
نماینده ولی فقیه آشنایی با تاریخ اسلام را یکی دیگر از فرصت های سفر معنوی حج عنوان کرد و اظهار داشت: مدینه خاطرات مهم صدر اسلام و بعد از اسلام را در خود جای داده است و در قبرستان بقیع بیش از ده هزار شخصیت اسلامی دفن هستند .

وی تاکید کرد: بینش مردم ما در سالهای اخیر بسیار ارتقاء یافته است و معنویتی را که امروز درمیان زائران شاهد هستیم نسبت به سالهای گذشته قابل مقایسه نیست و حجاج کشورمان از معنویت این سزمین به خوبی بهره برداری می کنند.

در پایان این مراسم نیز شماری از حجاج با سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت به گفتگو پرداختند وبا اشاره به نکاتی که در سفر به عربستان و حضور در شهر مدینه مشاهده کردند خدمات ارائه شده در فرودگاههای ایران و عربستان و اسکان و تغذیه را مطلوب توصیف نمودند.

گفتنی است علاوه بر این مراسم که با حضور سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت درهتل "‌ مفنبیک "‌ برگزار شد؛ آیین های مشابه دیگری در سایر هتل های محل استقرار زایران ایرانی در مدینه منوره با حضور پرشور حجاج کشورمان برگزار گردید و مومنان در جوارحرم نبوی دعای کمیل را زمزمه کردند و ندای یا سریع الرضا سردادند.

کد خبر 4358236

