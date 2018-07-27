نماز جمعه قرارگاه اصلی مبارزه با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نمازجمعه این هفته بجنورد که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد با بیان اینکه نماز جمعه دژ مستحکم در مقابل تهاجم فرهنگی است، اظهار کرد: دشمنان نظام علیه ائمه جمعه و نمازجمعه تبلیغات فراوانی را انجام می دهند که این نشان از ترس از قرارگاه فرهنگی است.

یعقوبی افزود: حمله های ناجوانمردانه به این قرارگاه فرهنگی در فضاهای مجازی و رسانه های غربی به طور آشکار دیده می شود.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت پنجم مردادماه سالروز برپایی نمازجمعه در جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: امام خمینی (ره) در مردادماه سال ۵۸ حکم برپایی نماز جمعه را صادر و نخستین نماز جمعه در تاریخ پنجم مردادماه به امامت آیت‌ الله طالقانی در دانشگاه تهران اقامه شد.

وی تصریح کرد: اوایل انقلاب نماز جمعه در تمامی مناطق برگزار نمی شد، اما امروز در بیش از یک هزار قرارگاه با حضور گسترده مردم مومن برپا می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: حضور پور شور مردم در نماز جمعه نشان از بیعت آنان با ولایت و امامت دارد.

یعقوبی با بیان اینکه حرکت جعمی و اتحاد مردم، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند، تصریح کرد: از زمان برپایی نخستین نماز جمعه تاکنون پیوند دل ها و اتحاد آنان در صف های نماز دیده می شود.

وی اضافه کرد: به گفته امام راحل چنانچه انقلاب اسلامی به غیر از نماز جمعه چیزی دیگری را برای ما باقی نمی گذاشت باز هم کافی بود.

وی همچنین به صحبت های رئیس جمهور در جمع نمایندگان و سفر به دیگر کشورها اشاره کرد و افزود: پس از صحبت های رئیس جمهور از طرف دشمنان داخلی و خارجی حملات بسیاری علیه وی شد، در حالی که مواضع رئیس جمهور در برابر آمریکا بسیار ارزشمند است چرا که ادامه راه انقلاب را تعیین می کند.

تغییر زودهنگام پست های مدیریتی سبب عقب ماندگی استان می شود

امام جمعه بجنورد در ادامه به تغییرات زودهنگام پست های مدیریتی در خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: عقب ماندگی این استان به سبب کوتاه بودن عمر مدیریتی است.

یعقوبی تاکید کرد: تغییر مسئولیت های کلان باعث می شود که سنگ روی سنگ بند نشود و این عقب افتادگی استان را در پی دارد.

وی تصریح کرد: هر استاندار در مدت حضور در خراسان شمالی تا با مشکلات و کاستی ها آشنا می شود و برای رفع آن گام بر می دارد، صحبت تغییر و جایگزینی به میان می آید.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: امیدواریم استاندار جدید خراسان شمالی از ظرفیت نیروهای جوان در عرصه های مدیرتی استفاده کند تا روح تازه ای در این استان بدمد.

یعقوبی اظهار کرد: خراسان شمالی با وجود ظرفیت‌ها و منابع فراوان به نسبت دیگر استان ها بسیار عقب است ازاین رو توصیه می شود با استفاده از نیروهای جوان و خوش فکر برای توسعه و پیشرفت خراسان شمالی گامی اساسی برداشته شود.

وی همچنین به هفته ملی مهارت و کار آموزی اشاره کرد و گفت: مراکز آموزشی بهترین مکان برای کسب مهارت های مختلف است، بنابراین خانواده ها فرزندان خود را به این مراکز سوق دهند.