کادر فنی نماینده قم در لیگ دسته اول فوتسال تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در پیش است اما در قم، تیم فوتسال الماس شهر پیش از شروع لیگ اولین جابجایی را در نیمکت خود تجربه و سرمربی جدید خود را به جای سید وحید غیاثی معرفی کرد.

وحید غیاثی سرمربی تیم الماس شهر قم که هفته گذشته از سمت خود کناره گیری کرده بود جای خود را به بهرام وفایی از مربیان فعال فوتسال قم داده است. غیاثی طی چند جلسه تمرینی در کنار تیم الماس شهر بود اما از سمت خود استعفا کرد.

محمد شریفی مدیر تیم فوتسال الماس شهر قم نیز پس از مذاکره با بهرام وفایی اعلام کرد هدایت الماس شهر در لیگ دسته اول را بهرام وفایی عهده دار خواهد بود. این در حالی است که فرید نقش بند کمک سید وحید غیاثی نیز پس از استعفای وی، از سمت خود کناره گیری کرده و وفایی باید کمک مربی جدیدی را معرفی کند.

لیگ دسته اول فوتسال ایران از ماه آینده آغاز می‌شود و تیم الماس شهر قم در گروه یک با تیم‌های رعد پدافند مشهد، نفت امیدیه، رعد پدافند اصفهان، مبل کریمی کرج، دانش ورزش فریمان مشهد، خالص سازان زنجان، صدرای شیراز و شهرداری رشت همگروه شده است.

این مسابقات به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت و در ۲ گروه برگزار می‌شود