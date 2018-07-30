قربانی: کار مدیران استقلال ناجوانمردانه بود/ این تیم مدعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در یکی از انتقاد پذیرترین بازی های سالهای اخیر خود مقابل پیکان قرار گرفت که در یک بازی بی هیجان و کم حادثه در نهایت به تساوی بدون گل رسید. این بازی انتقاد بسیاری از کارشناسان و پیشکسوتان این تیم را در پی داشت.

پیروز قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح شرایط کنونی این تیم اظهار داشت: قویا می گویم با این تیم نمی توان مدعی قهرمانی در لیگ برتر شد. اما اگر غیر از این شد و این استقلال توانست مدعی قهرمانی شود من آنقدر شهامت دارم که از کلیه اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم رسما عذر خواهی کنم.

* خبرگزاری مهر: تحلیل شما از بازی استقلال مقابل پیکان چیست؟

- پیروز قربانی: از دیدن این بازی خوابم گرفت سالها بود بازی به این کسل کنندگی ندیده بودم. از نظر فنی اصلا نمی توان در مورد این بازی صحبت کرد.

* مشکل تیم را در کجا دیدید؟

- این تیم کمبود بازیکن بزرگ و با کیفیت که در حد استقلال باشند را احساس کرد. بازیکنان ستاره و تاثیرگذار از تیم جدا شدند و در مقابل نفراتی جذب نشدند که بتوانند جای خالی آنها را پر کنند.

* مسئولیت این اتفاق با کیست؟

- مدیریت سابق استقلال صد رد صد مشکل داشت که اگر مشکل نداشت شرایط این تیم الان اینگونه نبود. ضمن این که از نقش سرمربی هم نباید گذشت. بهرحال مسئولیت مستقیم هر تیمی با سرمربی است و اگر تیم در نقل و انتقالات ضعیف عمل کرد باید حاصل فعالیت پر انتقاد مدیریت سابق و سرمربی دانست.

* بازیکنانی مثل نورافکن، ابراهیمی، حسینی، تیام و جباروف در حالی جدا شدند که مدیریت تلاش زیادی برای حفظ آنها کرد اما موفقیت حاصل نشد.

- قبل از هر چیز باید این را بگویم که من شخصا به بازیکن حق میدهم که برای آینده خودش تصمیم گیری کند. اگر در قرارداد آنها هم نقصی داشت که می توانستند جدا شوند و به تیم هایی بروند که یا پیشرفت فوتبال شان در آن بیشتر است یا شرایط مالی اش بهتر است این مشکل به آنهایی باز می‌گردد که قراردادها را بسته‌اند. اما من یک انتقاد تند از مدیریت سابق استقلال دارم و آن هم این بود که بعد از جدایی نفراتی مثل امید ابراهیمی، نورافکن و حسینی این بازیکنان را مقابل هواداران قرار دادند تا بستر بی احترامی به آنها ایجاد شود. این کار ناجوانمردانه بود چون این بازیکنان در زمان حضورشان در استقلال کم نگذاشتند و برای این تیم خیلی زحمت کشیدند. اگر نقصی بوده متوجه باشگاه است نه این بازیکنان.

* رویکرد مدیران باشگاه و شفر در این فصل جذب بازیکنان جوان تر بود.

- من به همه بازیکنان جدید این تیم احترام می گذارم و برای آنها ارزش زیادی قائل هستم. اما تاکید می کنم استقلال و پرسپولیس مثل رئال و بارسا هستند. این تیم ها محل آموزش و پرورش بازیکنان جدید نیست. بلکه محل جذب ستاره هایی هستند که از روز اول بتوانند برای این تیم مفید باشند نه در این تیم دو سه سال آموزش ببینند، رشد کنند و تازه وقتی که به ثمردهی برسند قراردادشان با این تیم تمام شده و به تیم های دیگر بروند.

* بالاخره این بازیکنان با نظر شفر جذب این تیم شده اند.

- من بعید می دانم که این بازیکنان با نظر شفر جذب شده اند. لااقل خیلی از آنها قائدتا نمی توانند با نظر شفر جذب شده باشند. قطعا شفر فصل گذشته اینقدر وقت نداشته که بتواند به جز لیگ برتر سایر مسابقات را ببیند. به خصوص بازی های لیگ های پایین تر و رده های سنی پایین تر را. من نمی گویم بازیکنان جوانی که استقلال گرفته ضعیف هستند، اما می گویم احتمال این که انتخاب شفر باشند ضعیف است. ضمن این که اینها خریدهایی هستند برای سه چهار سال آینده.

* به نظر می رسد سیاست نقل و انتقالات این فصل با فصل گذشته به شدت در تضاد باشد.

- من می خواهم اینجا یادی کنم از علیرضا منصوریان که انصافا فصل گذشته تیم خیلی خوبی را بست و بهترین بازیکنان را به استقلال آورد. تیم بستن آن هم در استقلال و پرسپولیس یک هنر خاصی می خواهد. تیم فصل گذشته استقلال خیلی کامل بود و شفر تنها با جذب یک تیام این تیم را کامل تر کرد. اما امسال تیم واقعا کامل نیست و در خیلی پستها بازیکن نیاز دارد.

* بهرحال استقلال با رفتن تیام، جباروف، ابراهیمی، نورافکن و حسینی متضرر شده است. چه کسی الان باید پاسخگو باشد؟

- سئوال من هم همین است. الان چه کسی پاسخگوی این همه ضرر و زیان مادی و معنوی در این تیم است؟ چرا سیستم مدیریت ورزشی ما به نوعی است که مدیران می آیند به هر شکلی که دوست دارند کاملا غیر تخصصی مدیریت می کنند، منشاء ضرر و زیان شده می روند و پشت سرشان را هم نگاه نمی کنند. کدام دستگاه نظارتی بر کار مدیران استقلال نظارت دارد که بعد از رفتن شان از آنها جواب بخواهد. مدیران گذشته کی، کجا و چطور باید پاسخگو باشند؟ چرا مدیران فقط رابطه ای می آیند و بعد از رفتن هم هیچ مسئولیتی ندارند؟

* خیلی ها می گویند این بازی اول بود و هنوز بدنها که از بدنسازی خارج شده رها نشده است.

- این بهانه چهل سال پیش بود. چهل سال است که در دنیا این حرف را نمی زنند. بدنسازی حرفه‌ای در فوتبال روز دنیا به نوعی است که بدنها از هفته اول تا پایان مسابقات در اوج است. مگر می شود یک تیم که می خواهد مدعی قهرمانی باشد چند هفته اول را از دست بدهد و بگوید بدنها رها نشده است. ضمن این که تا جایی که من اطلاع دارم آقای شفر بدنساز بایر مونیخ را آورده است. پس باید بدن بازیکنان از دقیقه اول بازی اول تا دقیقه ۹۰ بازی سی ام کاملا آماده باشد.

* آیا جام جهانی تاثیری بر فوتبال ما داشته است؟

- به هیچ وجه. فوتبال ما همان فوتبالی بود که قبل از جام جهانی بود. همانی بود که ده ها سال است داریم و ده ها سال بعد هم خواهیم داشت. ما فقط جام جهانی را تماشا می کنیم بدون آن که برداشتی از آن داشته باشیم. هیچ جهش تاکتیکی و تفکری در فوتبال ما بعد از جام جهانی صورت نگرفته است. من هفته اول لیگ برتر را رصد کردم و با جرات می گویم جام جهانی هیچ تاثیری در فوتبال ما نداشته است.