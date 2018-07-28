به گزارش خبرگزاری مهر، سردار "اسکندر مومنی" در همایش خانوادگی فرماندهان ناجا که در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) برگزار شد، گفت: سالروز میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) و دهه کرامت را تبریک عرض کرده و از دست اندرکاران برگزاری این مراسم و همچنین سردار "کریمی"، فرمانده انتظامی استان و همکاران وی تقدیر و تشکر می کنیم.

جانشین فرمانده ناجا افزود: کار در نیروی انتظامی با دیگر سازمان ها و نهادها در کشور متفاوت است، واقعیت این است که هیچ اتفاق و حادثه ای نیست که رخ دهد و با وظایف ذاتی ناجا در ارتباط نباشد.

وی با بیان اینکه گستردگی ماموریت های پلیسی به حدی است که همه شهروندان در طول حیات عمر خود به گونه ای با پلیس در ارتباط هستند، افزود: در تمام مسائل و موضوعات مختلف، پلیس در نوک پیکان خدمتگزاری و انجام وظایف قرار دارد.

سردار مومنی با اشاره به موضوع التهابات ارز، سکه و کنترل بازار، گفت: در هیچ کجای دنیا این ماموریت و مسئولیت بر عهده پلیس نیست اما ناجا از ماه های گذشته درگیر این موضوع بوده تا ارز به صورت قاچاق در خیابان ها و در مبادی ورودی و خروجی کشور، حمل و فروخته نشود؛ موضوعاتی نظیر این نیروی انتظامی را درگیر خود کرده و مسئولیت تامین نظم و امنیت را برعهده این نیروی خدمتگزار نهاده است.

این مقام عالی انتظامی کشور به مسئولیت خطیر ناجا در ماموریت اربعین نیز اشاره و تصریح کرد: پلیس در خدمت رسانی، تامین نظم و امنیت از این دست ماموریت های متنوع و مختلف پیشگام و در نوک پیکان بوده و وظایف و تکالیف خود را نیز به خوبی انجام داده؛ علت واگذاری این مسئولیت های مهم، حیاتی و حساس به خاطر شایستگی و توانمندی مطلوب و آمادگی همه ما به عنوان سربازان ناجا است.

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به کار سخت و مسئولیت سنگین کارکنان پلیس، گفت: اعتقاد، انگیزه، امید و عشق به کار مهم ترین شاخصه های کار پلیس خدمتگزار است و از شما خانواده های عزیز که نقش مهمی در پیشبرد ماموریت ها و موفقیت های کارکنان ناجا دارید، صمیمانه تشکر می کنم.

سردار مومنی در پایان گفت: افتخار می کنیم که در مجموعه نیروی انتظامی خدمتگزار مردم عزیز هستیم و همکاران متعهد، پرتلاش، ولایتی و مجاهد داریم.

لزوم استفاده بهینه از اماکن رفاهی ناجا برای کارکنان

معاون نیروی انسانی ناجا در ابتدای این مراسم نیز با ارائه گزارشی از برگزاری این همایش های خانوادگی، اظهار داشت: این دوره ها هر ساله و در راستای تدابیر هیئت رئیسه ناجا در مشهد مقدس برگزار می شود.

سردار زارعی تصریح کرد: در این رابطه ۶ دوره طراحی شده که ۳ دوره با حضور فرماندهان ناجا وخانواده های آنها، یک دوره برای پیشکسوتان و ۲ دوره نیز برای جانشینان فرماندهان نیروی انتظامی سراسر کشور در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: استفاده بهینه از اماکن رفاهی ناجا به طور جدی در دستور کار است و می خواهیم با برنامه ریزی دقیق، فرصت بیشتری برای استفاده از این اماکن برای کارکنان خدوم و زحمتکش ناجا و خانواده های عزیز آنها فراهم کنیم.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: سالانه حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار خانوار از کارکنان ناجا از اماکن رفاهی نیروی انتظامی استفاده می کنند که در سال گذشته ۲۴۵ هزار نفر از اماکن رفاهی و ۶۲۵ هزار نفراز اماکن رستورانی ناجا استفاده کرده اند.

سردار زارعی در خاتمه گفت: معاونت نیروی انسانی ناجا در ایفای این مسئولیت مهم و خطیر موفق عمل کرده و خدمات ارائه شده، رضایت کارکنان و خانواده گرامی آنها را در پی داشته باشد.