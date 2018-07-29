ورود ۱۹ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی درباره تازه ترین آمار ورود زائران ایرانی به سرزمین وحی گفت: با گذشت ۱۱ روز از ورود زائران ایرانی به سرزمین وحی، همه شرایط الحمدالله به خوبی پیش می رود و مشکل خاصی در اعزام ها و استقرار زائران وجود ندارد.

وی افزود: تعداد زائران ایرانی حاضر در سرزمین وحی تا آخر وقت شنبه ۶ مرداد ماه به بیش از ۱۹ هزار نفر رسیده است.

رئیس سازمان حج وزیارت تصریح کرد: تمامی زائران ورودی تا کنون مدینه قبل بوده اند و بیش از ۱۱ هزار نفر نیز بعد از حدود ۶ روز اقامت در مدینه عازم مکه مکرمه شده اند.

محمدی توضیح داد: خوشبختانه عملیات خدمات رسانی به حجاج به خوبی پیش می رود و میزان تاخیر پروازها هم بسیار اندک بوده است.

امسال بیش از ۸۶ هزار زائر ایرانی عازم سرزمین وحی می شوند. تعداد اقامت زائران در موسم حج امسال بین ۳۰ تا ۴۰ روز خواهد بود.