تأمین ۷۵ درصد آب شرب استان البرز از منابع آبی تجدیدناپذیر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رضایی فر پیش از ظهر یکشنبه در ستاد بازآفرینی استان با اشاره به وجود یکمیلیون و ۶۰ هزار واحد مسکونی تحت پوشش استان، گفت: ۷۵ درصد آب شرب از منابع آبی زیرزمینی تجدید ناپذیر استفاده میشود.
وی در ادامه بابیان اینکه منابع آبی مطمئن در استان البرز وجود ندارد، گفت: استفاده از منابع آبی تجدید ناپذیر نکته قابلتأملی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز بابیان اینکه این شرکت از محل اعتبارات راه و شهرسازی بهرهای نبرده است، افزود: طی دو سال گذشته اقدامات مهمی برای پروژههای مختلف در استان انجامشده است.
رضایی فر بابیان اینکه ۱۵ میلیارد تومان برای اجرای پروژههای مختلف حوزه آب نیاز است، گفت: ۴۲.۵ کیلومتر در منطقه اسلامآباد کرج شبکه فاضلاب ایجادشده است که حدود ۲۱ میلیارد تومان هزینه در برداشته است.
وی بابیان اینکه برای انجام دیگر پروژههای عمرانی همچون لولهگذاری، شبکهسازی و غیره به ۴۵.۵ میلیارد تومان نیاز است، گفت: امید داریم بتوانیم اقدامات لازم را برای اجرای پروژههای عمرانی انجام دهیم.
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