پاسخ به شایعه پراکنی و دروغ های بزرگ در مورد حج

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «با کاروان حج» رادیو گفت و گو به مناسبت فرارسیدن ایام حج، با موضوع اهمیت و جایگاه حج و با حضور حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی به روی آنتن رفت.

نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: تنها کنگره بین المللی که مسلمانان می‌توانند به صورت یکجا حضور یابند حج است و این نشان می دهد خداوند اهداف و فلسفه خاصی را از برگزاری حج داشته که مسلمانان باید به آن توجه کنند.

حجت الاسلام قاضی عسکر اظهار کرد: تغییر و تحول اخلاقی و روحی که در اثر سفر به مکه مکرمه و مدینه منوره در حجاج ایجاد می شود آثار و برکات زیادی دارد.

سرپرست حجاج ایرانی در ادامه مطلب گفت: حج به ما این فرصت را می دهد که باورهای دینی را در مردم تقویت کنیم و سطح آگاهی و بینش آنها را افزایش دهیم. جلسات آموزشی که در کاروان ها برگزار می شود سطح معلومات حجاج را بالا می برد و به همین خاطر وقتی از سفر برمی گردند از نظر فکری و اندیشه ای متفاوت خواهند بود.

وی یادآور شد: علاوه بر این، می توان از ظرفیت حج برای آشنایی بیشتر مردم با معارف اسلامی و اهل بیت (ع) استفاده کرد. تقویت روح اخوت و برادری در جهان اسلامی نیز یکی از اهداف و آثار برگزاری مراسم حج است.

نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت تصریح کرد: اگر بتوانیم از ظرفیت حج آنطور که باید و شاید استفاده کنیم برکات آن شامل کشور ایران و نیز مسلمانان جهان می‌شود.

حجت الاسلام قاضی عسکر گفت: متاسفانه شایعه پراکنی و تقطیع و تحریف کردن سخنان افراد در جامعه ما رایج شده و بسیار هم خطرناک است. بنده در قبل از خطبه نماز جمعه در رابطه با اهمیت حج در اسلام صحبت کردم و اینکه در همه ایام سال نبایدخانه خدا بدون حج گزار بماند.

وی ادامه داد: این تعبیر از امام صادق (ع) بود که در کتاب اصول کافی، جلد چهارم، صفحه ۲۷۲، حدیث دوم و دیگر منابع معتبر دینی به آن اشاره شده است. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در یک زمانی هیچکس از گوشه و کنار جهان به حج نرود بر والی مسلمین واجب است که آنها را مجبور به رفتن به حج کند و یا از بیت المال به این افراد بدهد تا خانه خدا خالی از حج گزار نماند. این حدیث نشانگر اهمیت حج است تا این کنگره عظیم تعطیل نشود.

سرپرست حجاج ایرانی همچنین با اشاره به روایتی از حضرت علی (ع) در این رابطه بیان کرد: امیرالمومنین در حدیثی می فرمایند: "خداوند حج و خانه کعبه را بیرق و پرچم اسلام قرار داده است.

حجت الاسلام قاضی عسکر تصریح کرد: افرادی که این جملات را تحریف می کنند نشان می دهد غرضی با مسلمانان دارند و می خواهند موجی علیه مردم مظلومی که پس از یک عمر راهی حج می شوند به راه بیندازند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت خاطرنشان کرد: امسال فضاسازی ها نسبت به سال گذشته کمتر بود اما هجمه ای صورت گرفت و گفتند حاجی های امسال با وجود گران شدن دلار اما ارز ۳۹۰۰ تومان دریافت کردند و اینکه چرا دولت برای رفتن به حج یارانه می دهد؛ درحالیکه این دروغ بود و واقعیت نداشت.

وی در ادامه این مطلب افزود: قیمت دلار در اسفندماه ۹۶، ۳۸۸۳ تومان بود و ما هم باید نرخ حج را اعلام می کردیم تا ثبت نام ها انجام شود. ما در هیچ سالی غیر از طریق بانکی، ارز تهیه نکرده ایم. این یک شیطنت خبری بود که خوشبختانه مردم هم پاسخ قانع کننده را دریافت کردند.