برای پیروزی باید به درب خانه ها رفت/ خطر استیضاح در کمین ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، «استیو بانون» استراتژیست سابق کاخ سفید در مصاحبه با فاکس نیوز از اهمیت انتخابات ۲۰۱۸ کنگره آمریکا سخن گفت و این انتخابات را با عنوان همه پرسی ابقای «دونالد ترامپ» در پست ریاست جمهوری توصیف کرد.

وی در این مصاحبه از جمهوریخواهان خواست تا از هر وسیله ای برای پیروزی در انتخابات کنگره و حفظ برتری بر دموکرات ها استفاده کنند.

بانون در بخشی از صحبت های خود گفت: برای پیروزی در این انتخابات لازم است تا به درب خانه ها رفته و زنگ ها را زد.

وی در ادامه گفت: انتخابات میان دوره ای ۲۰۱۸ کنگره آمریکا به مثابه اولین کارزار برای انتخاب مجدد ترامپ است؛ دموکرات ها در صورت تسلط بر کنگره، رئیس جمهوری را استیضاح می کنند.

به گزارش مهر، بانون استراتژیست ارشد کاخ سفید و از مشاوران نزدیک ترامپ بود که بعد از گذشت چند ماه از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، قربانی اختلافات موجود در کاخ سفید شده و از سمت خود کنار رفت.