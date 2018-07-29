امیدواری کادر فنی پرسپولیس به هافبک عراقی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس توانست در هفته اول رقابت های هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال با نتیجه یک بر صفر مقابل پدیده مشهد به پیروزی برسد تا سرخپوشان پایتخت با وجود جدایی بازیکنان اصلی خود در فصل گذشته باز هم گام نخست را محکم بردارند.

کادرفنی پرسپولیس در آنالیز این دیدار، عملکرد بشار رسن در ترکیب سرخپوشان را امیدوارکننده دانستند و می خواهند نقش بازیسازی هافبک عراقی سرخپوشان را در باری‌های پیش رو بیشتر از قبل کنند. رسن قابلیت حضور در چند پست مختلف را دارد تا دست کادر فنی کروات پرسپولیس را برای پیاده کردن تاکتیک مورد دلخواهش باز بگذارد.

هافبک عراقی پرسپولیس در بازی هفته دوم پرسپولیس نیز به طور قطع در ترکیب تیمش مقابل فولاد به میدان می رود.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۰:۴۵ جمعه در هفته دوم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف فولاد خوزستان می رود.