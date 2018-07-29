توسعه کشت آناناس، موز و انبه در سواحل مکران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی گفت: در سال جاری برآورد تولید موز ۱۰۰ هزار تن، انبه ۴۳ هزار و ۲۰۹ تن، کنار ۲۱ هزار و ۹۱۹ تن، چیکو ۳۳۱۴ تن، گوارا ۸۹۲۲ تن، پاپایا ۳۵۰ تن، نارگیل ۵۷۲ تن، و سایر میوه های گرمسیری ۱۴۸۲ تن است.

مسعود لطیفیان خاطر نشان کرد:در سال ۹۶ نزدیک به ۱۹۲ هزار و ۱۲۳ تن میوه های گرمسیری از سطح ۴۵۳ هزار هکتار باغات در کشور برداشت شد.

وی، خشکسالی های پی در پی را برای باغات میوه های گرمسیری خسارت زا دانست و اظهار داشت: اثرات خشکسالی امسال بر درختان قابل مشاهده است و ما تلاش می کنیم با سیاست های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اثرات خشکسالی را در این حوزه کاهش دهیم.

لطیفیان اجرای روش های آبیاری تحت فشار، استفاده از سایبان در باغات، استفاده از مواد آنتی استرس و ارقام مقاوم به خشکی و شوری را از جمله اقدامات برای کاهش اثرات خشکسالی برشمرد.

وی اصلاح و نوسازی باغات میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری را از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشت این محصولات عنوان کرد و گفت: ما اصلاح و نوسازی باغات محصولات گرمسیری را با استفاده از ارقام تجاری در دست اقدام داریم و در این راستا هشت رقم تجاری انبه از هند و پاکستان و یک رقم تجاری آناناس وارد کشور کردیم.

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی به اختصاص یارانه نهال به درختان میوه های گرمسیری انبه، چیکو، کنار و گوآرا به منظور تشویق باغداران برای کاشت و تولید این محصولات اشاره و تصریح کرد: امسال ۷۳۵ میلیون تومان یارانه نهال به درختان میوه های گرمسیری اختصاص یافته است.

وی میزان پرداخت یارانه نهال به درختان میوه های گرمسیری در سال گذشته را ۲۵۶ میلیون تومان عنوان کرد.

لطیفیان گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی و خشکی و شوری خاک و همچنین مزایای میوه های گرمسیری مانند ارزش غذایی بالا، عملکرد و ارزش اقتصادی بالا، مقاومت به شرایط نامناسب اقلیمی و ایجاد اشتغال در مناطق خشک و نیمه خشک در حال تدوین چند طرح برای اجرا در طول برنامه ششم توسعه هستیم.

وی، الگوی بررسی فنی و اقتصادی تولید گلخانه ای آناناس و طرح توسعه چیکو و کنار را از طرح های توسعه ای باغات میوه های گرمسیری نام برد و اذعان داشت: این طرح ها در حال تدوین هستند و در سال ۹۸ برای اجرا ابلاغ می شوند.

لطیفیان ادامه داد: ما طرح توسعه کشت محصولات گرمسیری و ترویج تولید محصولات آناناس، موز و انبه را در شرایط گلخانه ای و فضای باز در سواحل مکران داریم و متقاضیان در قالب این طرح آموزش خواهند دید.

وی افزود: در طرح توسعه محصولات گرمسیری در سواحل مکران، تولید انبه در سطح ۴ هزار هکتار و موز ۲۵۰۰ هکتار را پیش بینی کرده ایم.

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر زیر ساخت های این طرح آماده و بعضی از دستگاه های آب شیرین کن نصب شده است.

وی با بیان این که در راستای توسعه باغات محصولات گرمسیری دو طرح برای حمایت از توسعه مکانیزاسیون و صنایع فرآوری نیز پی گیری می شود، گفت: بازار رسانی میوه های گرمسیری به سختی انجام می شود و بنابراین باید همزمان با توسعه این باغات، صنایع فرآوری نیز گسترش یابد.

لطیفیان در عین حال اظهار داشت: توسعه باغات محصولات گرمسیری بیشتر برای تامین نیاز داخلی و کاهش واردات صورت می گیرد.

وی با اشاره به واردات سالانه ۱۳ میلیون دلار انبه از پاکستان، هند، فیلیپین و اکوادور به کشور یادآور شد: پاکستان بیشترین سهم را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به خشکسالی ها، برای حفظ امنیت غذایی باید جایگزین هایی برای میوه ها با ارزش غذایی بالا داشته باشیم ضمن آن که از کاهش اشتغال در مناطق خشک و نیمه خشک جلوگیری کنیم.