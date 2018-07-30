نتایج اولیه پنجمین آزمون استخدامی کشور اعلام شد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبانی که در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۷ شرکت کرده اند می توانند کارنامه نتایج خود را در سایت سازمان‌سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مشاهده کنند.

وی افزود: داوطلبان می توانند با استفاده از شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و شماره پرونده به کارنامه خود دسترسی پیدا کنند.

توکلی گفت: داوطلبان هریک از دستگاههای اجرایی اجرایی شامل وزارت آموزش و پرورش، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان شیلات کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بیمه سلامت، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان اوقاف و امور خیریه باید با توجه به نتیجه مندرج در کارنامه و توضیحات اطلاعیه اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: برای کلیه داوطلبان حاضر در جلسه حسب مورد براساس اولین انتخاب کارنامه آزمون صادر شده است و داوطلبان مقتضی است براساس مواردی که از سوی دستگاه ها اعلام شده، عمل کنند.

وی درباره آمار ثبت نام کنندگان، ظرفیت پذیرش جذب و تعداد معرفی شدگان در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: این آمار به تفکیک ۹ دستگاه اجرایی اعلام شده است.

جدول آمار ثبت نام و ظرفیت جذب و معرفی شدگان دستگاه های اجرایی در آزمون استخدامی

عنوان دستگاه اجرایی تعداد داوطلب حاضرین جلسه آزمون ظرفیت جذب تعداد معرفی شدگان سازمان اوقاف و امور خیریه ۳ هزار و ۹۵۱ نفر ۲ هزار و ۹۸۶ نفر ۱۰۰ نفر ۲۴۱ نفر وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳ هزار و ۹۰۴ نفر ۲ هزار و ۸۱۰ نفر ۴۵ نفر ۱۱۹ نفر سازمان شیلات کشور ۲ هزار و ۲۸۶ نفر ۱ هزار و ۹۰۱ نفر ۱۳۸ نفر ۲۵۵ نفر وزارت راه و شهرسازی ۳۳ هزار و ۴۳۰ نفر ۲۵ هزار و ۴۲۴ نفر ۲۷۰ نفر ۷۱۸ نفر سازمان دامپزشکی کشور ۳ هزار و ۲۱۸ نفر ۲ هزار و ۵۸۰ نفر ۷۲ نفر ۱۷۵ نفر سازمان حفاظت محیط زیست ۵ هزار و ۴۵۳ نفر ۴ هزار و ۳۱۸ نفر ۲۰۰ نفر ۴۵۶ نفر سازمان بیمه سلامت ۶۳۷ نفر ۴۴۲ نفر ۱۵ نفر ۴۴ نفر وزارت آموزش و پرورش ۳۷۳ هزار و ۹۶۴ نفر ۳۲۵ هزار و ۱۹۱ نفر ۱۷ هزار و ۳۶۸ نفر ۲۵ هزار و ۴۲۶ نفر سازمان ملی زمین و مسکن ۸۵۸ نفر ۵۱۸ نفر ۲ نفر ۶ نفر جمع ۴۲۷ هزار و ۷۰۱ نفر ۳۶۶ هزار و ۱۷۰ نفر ۱۸ هزار و ۲۱۰ نفر ۲۷ هزار و ۴۴۰ نفر

معرفی شدگان رشته های شغلی وزارت آموزش و پرورش:

معرفی داوطلب برای انجام مصاحبه استخدامی به منزله قبولی فرد تلقی نمی شود بلکه در گزینش نهایی با توجه به شغل محل انتخابی و براساس مجموع نمرات فضلی داوطلبان معرفی شده با وزن ۷۰ درصد (آزمون کتبی) و ۳۰ درصد (مصاحبه استخدامی به تعداد یک برابر ظرفیت )به ترتیب نمره فضلی صورت خواهد گرفت.

معرفی شدگان در این مرحله (چند برابر ظرفیت) موظفند با مراجعه به سامانه های استانی اداره کل آموزش و پرورش محل مورد تقاضا جهت اطلاع از زمان و مکان بررسی مدارک و مستندات، مصاحبه استخدامی و... خود مطلع شوند.

معرفی شدگان رشته های شغلی سازمان دامپزشکی کشور:

کلیه داوطلبین معرفی شده در پنجمین دوره آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور (۱۵ تیر ۹۷) سازمان دامپزشکی کشور باید مدارک اعلام شده را از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ مرداد ۹۷ به کارگزینی اداره کل دامپزشکی استان شغل مورد تقاضا تحویل دهند.

معرفی شدگان رشته های شغلی سازمان شیلات کشور:

کلیه متقاضیان استخدامی سازمان شیلات ایران باید جهت بررسی و تائید مدارک تعیین شده در آگهی استخدامی در روزهای ۱۶ تا ۲۰ مردادماه بر اساس جدول اعلامی به آدرس های مشخص شده مراجعه کنند.

معرفی شدگان رشته های شغلی وزارت راه و شهرسازی:

آن دسته از داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت پنجمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی برای مشاغل وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته اند، باید بر اساس برنامه زمانی ۹ تا ۱۱ مرداد با در دست داشتن مدارک موردنیاز ، حسب مورد به وزارت راه وشهرسازی یا ادارات کل راه و شهرسازی مراجعه کنند.

معرفی شدگان رشته های شغلی سازمان حفاظت محیط زیست:

داوطلبان در صورت قرار گرفتن در فهرست دارندگان حدنصاب امتحان مشترک فراگیر به میزان چند برابر ظرفیت مدارک و مستندات اعلام شده را در روزهای تعیین شده (۱۳ تا ۲۲ مرداد) طبق جدول زمانبندی صرفاً به صورت حضوری به این سازمان ارائه کنند.

معرفی شدگان رشته های شغلی سازمان ملی زمین و مسکن:

داوطلبان سازمان ملی زمین و مسکن باید از شنبه ۱۳ مرداد به نشانی سازمان مراجعه کنند.

معرفی شدگان رشته های شغلی وزارت امور اقتصادی و دارایی:

کلیه معرفی شدگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کسب اطلاعات در خصوص نحوه پیگیری سایر مراحل جذب (مدارک مورد نیاز و زمان مراجعه) حداکثر تا روز سه شنبه ۹ مرداد به سایت این وزارتخانه به نشانی: http://mefa.gov.ir مراجعه کنند.

معرفی شدگان رشته های شغلی سازمان بیمه سلامت:

کلیه معرفی شدگان سازمان بیمه سلامت برای کسب اطلاعات در خصوص نحوه پیگیری سایر مراحل جذب (مدارک مورد نیاز و زمان مراجعه) حداکثر تا روز سه شنبه ۹ مرداد به سایت این سازمان به نشانی: http://www.ihio.gov.ir مراجعه کنند.

معرفی شدگان رشته های شغلی سازمان اوقاف و امور خیریه:

کلیه معرفی شدگان سازمان اوقاف و امور خیریه برای کسب اطلاعات در خصوص نحوه پیگیری سایر مراحل جذب (مدارک مورد نیاز و زمان مراجعه) حداکثر تا روز سه شنبه ۹ مرداد به سایت این سازمان به نشانی: http://www.oghaf.ir مراجعه کنند.

واحد پاسخگویی غیرحضوری پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۳۹۷ منحصراً در رابطه با کارنامه آزمون برای کلیه داوطلبان آماده پاسخگویی به سؤالات است.

داوطلبان در صورت نیاز می توانند سؤالات خود را درخصوص مندرجات کارنامه حداکثر تا تاریخ ۱۷ مرداد با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان اکیداً خودداری کنند.

پاسخگویی به مکاتباتی که بعد از ۱۷ مرداد ۹۷ ارسال شود، مقدور نخواهد بود.