حضور بیش از ۴۰ هزار زائر روز عرفه در عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آقایی اعلام کرد: ثبت‌نام متقاضیان سفر به عتبات عالیات از روز گذشته هفتم مرداد ماه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه اعزام مشتاقان زیارت عتبات عالیات از ۲۴ مرداد لغایت ۲۹ شهریورماه سال جاری خواهد بود، گفت: افرادی که در سایت ثبت نام کرده اند میتوانند در تاریخ اعلام شده در عتبات عالیات حضور داشته باشند.

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج تاکید کرد: متقاضیان میتوانند برای ثبت نام به دفاتر زیارتی مراجعه و یا از طریق سامانه https://atabatorg.haj.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به گفته وی ، اعزام های این دوره شامل ایام عرفه، عید قربان و عید غدیر خواهد بود همچنین کاروان های اعزامی عرفه مربوط به تاریخ های ۲۴ تا ۲۹ مرداد خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بیش از ۴۰ هزار نفر از زائران ایرانی در روز عرفه در عتبات عالیات حضور خواهند داشت.

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: سفرهای ارزان قیمت عتبات در ایام نزدیک به روز عرفه متوقف شده و چند روز پس از آن از سر گرفته خواهد شد.